Austrálie rovná se nejlepší počet olympijských medailí se zlatým motorovým člunem a skateboardem | Olympijské hry v Tokiu 2020

Austrálie dosáhla svého dosud nejlepšího olympijského výkonu a ve čtvrtek odpoledne vybojovala dvě zlaté medaile v rozpětí 30 minut a Tokio 2020 tak získalo 17 zlatých medailí. Zbývají tři dny a historické vystoupení týmu v Aténách 2004 je již uzavřeno.

Lyžař Keegan Palmer byl dominantní ve finále mužského parku, když zaznamenal dvě nejlepší skóre, aby pohodlně získal zlatou medaili. Před necelou půlhodinou na vodní cestě Sea Forest Jan van der Westhosen a mistr světa Tom Green ohromili Německo vítězstvím v regatě K2 na 1000 m. Mediální hon pokračoval odpoledne, čtyřnásobná olympionička Melissa Wu získala bronz v potápění.

Osmnáctiletý Palmer byl jediným bruslařem, který ve finále skóroval nad 90 bodů-při první jízdě skóroval 94,04 a při třetím získal zlato 95,83. Stříbro získal Brazilec Pedro Barros, třetí místo obsadila Američanka Cory Juno. Finále mužského parku končí debutem skateboardingu na olympijských hrách.

Palmer, který se narodil v San Diegu, než se v mladém věku přestěhoval do Austrálie, byl jediným nejaponským závodníkem, který získal zlato na skateboardových hřištích Ariake Park.

„Je to absolutní čest bruslit s mými přáteli,“ řekl Palmer. „Nemůžu uvěřit, že jsem tady v Tokiu na olympiádě, když jsem jako malý bruslil s tolika mými nejlepšími přáteli. Teď jsme všichni společně na stupních vítězů, a to je absolutní pocta. Nemám hloupá slova “Člověče. Je to hloupé šílenství.”

“Všichni dlouho trénovali a loni prohráli. Nedávno jsem na tom pracoval dlouho a viděl jsem to až do konce. Jsem vděčný všem, kteří tu pro mě byli, a chci jen poděkovat.”

Van der Westhuyzen a Green byli v závodě na kánoích silní, aby se ujali brzkého vedení. Německé duo Max Hoff a Jakob Schopf jsou známí svými rychlými finiši, ale přestože v polovině stoupali, nedokázali Australany napravit. Van der Vesthausen a Green vyhráli závod K2, zatímco Německo skončilo druhé a Česká republika brala bronz.

Poté, co Van der Westhuyzen a Green nedokázali získat medaili v závodě kánoí jednotlivců, odložili dlouhá zklamání za sebou s působivou ukázkou vytrvalosti. Jejich zlato je druhé v mužské K2 na 1000 m ve hrách back-to-back poté, co Ken Wallace a Lachlan Tammy skončili v Riu třetí.

Později odpoledne pokračovala australská série medailí v Tokijském vodním centru. Tentokrát to ale nebylo v 50metrovém bazénu, ale v sousedním potápěčském bazénu, kde veterán Wu obsadil třetí místo na 10metrovém pódiu jednotlivců. Wuova bronzová medaile je její první individuální medailí na jejích čtvrtých olympijských hrách, když na olympiádě v Pekingu 2008 získala stříbro s Briony Cole na 10 m synchronizovaném pódiu.

V polovině čtvrteční soutěže skončila Austrálie na čtvrtém místě v tabulce medailí, za Čínou, Spojenými státy a Japonskem, ale před Velkou Británií, Ruským olympijským výborem a Německem.