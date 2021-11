3 rychlé kroky, když Bruins vyhrají další 5-2

Bruins

Nečekaná produkce Dereka Forborta pokračovala nocí jeho kariéry. Derek Forport hraje během zápasu proti Flyers. Matt Slocum / AP Photo

Chvíli to trvalo, ale Bruins nakonec vyhráli své první tři zápasy sezóny za sebou.

Menší rekord Bostonu se po návratu z pětidenní pauzy znovu blýskl solidní produkcí proti Philadelphii Flyers.

Nepravděpodobné útočné dynamo Derek Vorport pokračoval ve své spalující sérii na začátku sezóny svým prvním dvougólovým vyloučením v kariéře. Vracející se Craig Smith zaznamenal gól a asistenci u svého prvního bodu v sezóně 2021-22. Záložník Thomas Nozick udal tón odvážným gólem pozdě v úvodním klipu, aby zajistil Bruins vedení 1:0. Jakob Zborel si připsal pozdní přihrávku do pravidel na obranu od Davida Pasternaka, který si zlomil záda.

Kromě škytavek ve druhé třetině s Derekem Brassardem, který věci držel párem žárovek krátce po Forbortově prvním sečtení, Bruins nastolili konzistentní rytmus ve všech třech oblastech, což vedlo k jejich třetí výhře v řadě 5-2. To jsme se dozvěděli poté, co se tým Bruce Cassidyho zlepšil na 9-5-0.

Forbortova nečekaná produkce pokračovala nocí jeho kariéry.

Don Sweeney podepsal s Derekem Forbortem tříletou mimosezónní smlouvu na 9 milionů dolarů za jeho závěrečný soubor dovedností. Ani Sweeney – ani nikdo jiný – si nedokázal představit tolik ofenzivních výstupů z obrany 6 stop-4, muž proti muži.

Forport již dosáhl svého nejvyššího gólového skóre v kariéře poté, co téměř před dvěma týdny vstřelil svůj druhý gól v sezóně proti Ottawě Senators. Ve svém 14. zápase v mluvícím béčku sestavil veterán první vícególový výkon své kariéry.

Od ostruhy, která si našla cestu kolem „bývalého“ Bruina Martina Jonese až k jeho zářivé tyči pod značkou jemného podání od Smithe, Forbort poskytl Bruins včasný útok. Zejména jeho druhý gól srazil Bruins k zemi poté, co Flyers vybudovali impuls z Brassardova páru žárovek 8:03 ve střední části.

„První měl velké štěstí a druhý byl Smitty, který předvedl dobrou show, a měl jsem spoustu času se tam dostat,“ řekl Forport o svém pozorovateli. „Byla to prostě zvláštní noc.“

Forbort snáší drsné úseky v prvním měsíci roku. Nedávno se usadil v hlavní roli s Charliem McAvoyem a chválí Bruins za jeho závěrečnou zdatnost a nečekaný bodový zásah.

Zda si udrží vyšší párovací roli z dlouhodobého hlediska, to může každý hádat. Ale Forbort nepochybně překonal všechna ofenzivní očekávání a dal Bruins několik tolik potřebných sekundárních gólů na zadní straně.

„Vedlejší produkt musí pocházet také z D,“ řekl Cassidy. „Je jich šest a očekáváme, že se zúčastní, a to se jim podařilo.“

McAvoy hodil budík v „Psí rvačka“ s Joelem Farabim.

Bruins očekávali odpověď Flyers po dominantní první třetině. Flyers se nedrželi na výzvě, ale spíše na výsledkové tabuli a odpovídali intenzitě Bostonu v polovině 20. let.

Intenzita neodpovídala Big Bad Bruins-Broad St. Žhaví násilníci sedmdesátých let. Ale Millovi v sobotu stěží chyběl sentiment, počínaje zmatkem, který zdůraznil výměna Rasmuse-Ristoläinena po odpískání s Patricem Bergeronem.

McAvoy se v této sekvenci ocitl s tanečním partnerem. Netrvalo dlouho a znovu se utkal s Flyers poté, co si nasadil rukavice s bývalým spoluhráčem z Bostonské univerzity Joelem Farabim. McAvoy se rychle zbavil Farabeeho několika ranami a odstraněním.

Bruins po čtvrtém zápase McAvoye v kariéře vrátili dynamiku na svou stranu. Po Forbortově druhé noci, krátce poté, co skončil McAvoyův hlavní boj, postupovali navždy.

„Transformace, než půjdou po Pirji.“ [Bergeron], což si myslím, že nikdo moc neocení. McAvoy řekl o sekvenci, která vedla k zápasu s Farabim, po kterém jsem z jakéhokoli důvodu dostal řeznou ránu do zadní části nohy, opravdu nevím. „Věci se dějí rychle. Nezbytně jsem nehledal [Farabee] – a aby se tak stalo – ale myslím, že tehdy převládaly chladnější hlavy. Uprostřed toho se prostě něco stalo, jako všechny ostatní. Doufám, že to týmu pomohlo a nakonec jsme vyhráli. Takže si myslím, že se to všechno povedlo.

Výměna McAvoy-Farabi znamenala třetí zápas Bostonu v sezóně. Conor Clifton a Trent Frederick shodili rukavice v prvních dvou zápasech týmu ve hře. Bruins minulý týden poslali Fredericka do zraněné zálohy a v sobotním zápase vyškrábali Cliftona.

Mezitím nahrazení Cliftona upevnilo jeho případ pro pravidelnou roli v Bostonu včasným asistentem.

Zbořil se uchází o místo na soupisce na plný úvazek.

Sweeneyho trio výběrů v úvodním kole během jeho prvního draftu zanechalo mnoho místních hokejových fanoušků ve ztrátě. Jake DeBrusk udělal jediný vynikající příspěvek z první třídy v roce 2015 poté, co Sweeney překonal Mata Barzala, Thomase Chabota a Brocka Boesera, abychom jmenovali alespoň některé.

Zbořil a Zach Senyshyn se k DeBruskovi přidali k této nechvalně známé trojici. Oba se od svého příchodu do organizace snažili získat dynamiku ve svém kariérním rozvoji. První jmenovaný však během několika posledních zápasů poskytl povzbudivé signály.

Cassidy škrábal Mikea Rileyho o jejich vítězství démoni A kanadský Minulý víkend se Zbořil ocitl ve třetí dvojroli s Cliftonem. I přes těžké rozhodnutí, které minulý víkend vedlo ke druhému gólu Montrealu, Zbořil v defenzivě nevypadal nevhodně. Jeho útočné prosazení přineslo další zajímavou dynamiku na zadní straně Bostonu.

Zbořil si získal důvěru trenérského týmu, i když se Riley vrátil na své obvyklé místo na levé straně třetí dvojice Philly. Bruins posunul Zbořila doprava, zatímco bojující Clifton sledoval z novinářského boxu. Čech zakončil další produktivní večer poté, co poskytl vynikající výživu svému krajanovi Davidu Pasternakovi k jeho pátému gólu v sezóně.

Zbořil také vyvinul silnou fyzickou přítomnost při naklánění těžkého skenu. Čtyři zásahy a dvě slepé uličky trefil v 17:41 ledového času. V 7:15 s párem Reilly-Zbořil měli Bruins výhodu 7:0 na pokusy o střelbu 5v5.

Bruins by si nepřál nic jiného, ​​než postavit Zbořil na jeho nedávných výjezdech. Ve skutečnosti mohou mezi dneškem a uzávěrkou obchodu využít defenzivní upgrade. Důsledný Zbořil ale mezitím jen pomůže stabilizovat hloubku Boston Blue Line.