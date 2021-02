IKEA inzeruje obrovský sortiment hračkového nábytku, včetně velké dřevěné rukojeti

IKEA strávila roky prací na řadě hračkového nábytku a nyní je konečně připravena. Švédský nábytkářský gigant ohlásil svou herní kolekci vyvinutou ve spolupráci s Republic of Gamers, která obsahuje vše, co potřebujete k výzdobě vaší herny, a případně nějaké další esoterické věci.

IKEA ve svém prohlášení uvedla, že vstup do her byl pro společnost „přirozeným krokem“ vzhledem k rostoucímu počtu lidí, kteří si hry užívají. IKEA uznává své nedostatečné znalosti a zkušenosti s hraním her a uvedla, že našla dobrého partnera v Asus Republic of Gamers, aby pomohla společnosti v pozadí Klobása 1 dolar Design nábytku. Není jasné, zda musíte být občanem republiky, abyste měli nárok na tyto produkty. Nejsme si jisti, jak bude test vypadat, pokud se přihlásíte.

Galerie

„Spojením toho nejlepšího z těchto dvou světů si tato spolupráce klade za cíl demokratizovat herní zážitek tím, že vytvoří relevantní, funkční, krásné a cenově dostupné produkty a kompletní herní řešení, aby si každý mohl snadno vytvořit prostředí a domov, které chce,“ uvedla IKEA .

Sortiment herního nábytku a příslušenství IKEA bez dalších okolků zahrnuje následující kategorie produktů, které cílí konkrétně na hráče PC: klíčoví hráči, venkovní hráči, týmové hry, týmové hry, hry a izolované hry.

V kolekci hraček IKEA je uvedeno více než 30 produktů, včetně stolů, židlí a doplňků, jako je velká dřevěná rukojeť pro nošení náhlavní soupravy. Produktová řada obsahuje také držák na poháry, který se připevní k vašemu stolu, a patentovaný polštář s kapsami, do kterých můžete podle mého názoru přiložit ruce. Zdá se, že kruhové světlo více cílí na značení. Podobný produkt nabízí také Elgato.

„Potřeby miliard hráčů po celém světě jsou velmi různorodé, zatímco současná nabídka je poněkud technická a často vnímána jako mužský design, i když přibližně 46% hráčů tvoří ženy,“ uvedla Ewa Rychert z IKEA. „Věříme, že pro demokratizaci herního zážitku je třeba udělat mnohem více. Nyní činíme první krok na naší herní cestě a děláme to tím, že nabízíme cenově dostupné vysoce výkonné herní produkty a kompletní řešení, která, jak doufáme, bude odrážet lidi osobnost a vkus. “

Tato výrobní linka byla v Číně zahájena koncem ledna. Bude zahájen v Japonsku v květnu 2021 a poté v říjnu 2021 ve zbytku světa.