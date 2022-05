Ukrajina zabavila majetek ruského ropného gigantu Tatneft

27 členů Evropské unie souhlasilo s novým sankčním balíčkem, který okamžitě sníží více než dvě třetiny ruského dovozu ropy do bloku, uvedl předseda Evropské rady. řekl Charles Michel 30. května.

Embargo se vztahuje pouze na ruskou ropu dováženou po moři, což umožňuje dočasnou výjimku pro dovoz z potrubí.

Michel ale řekl, že dohoda o urovnání dosažená na summitu v Bruselu odřízla „obrovský zdroj financování válečné mašinérie“.

Vedoucí představitelé se také dohodli, že izolují největší ruskou banku, Sberbank, od systému zpráv SWIFT, zakážou tři další ruské státní rozhlasové stanice a uvalí sankce na osoby odpovědné za válečné zločiny. řekl Michael.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve řekl vedoucím představitelům EU, že jejich šestý balíček sankcí by měl být schválen a měl by zahrnovat ropu, „aby Rusko pocítilo cenu toho, co dělá proti Ukrajině a celé Evropě, a tím se konečně stalo nezávislým na Rusku. energetické zbraně.“

Vyzval vedoucí představitele EU, aby při práci na přijetí nových sankcí ukázali sílu, a řekl, že vnitřní „neshody“ Moskvě jen prospívají.

„Evropa musí ukázat sílu, protože Rusko vidí sílu pouze jako argument,“ řekl Zelenskyj 30. května v projevu na summitu EU chtěl posílit podporu bloku pro Ukrajinu v jejím boji na obranu proti invazi ruských sil.

Ve videoposelství vedoucím představitelům EU řekl, že je čas, aby se EU nerozpadla, ale „všichni“, a vyzval k novému souboru sankcí proti Rusku, včetně ruského ropného embarga.

V návrhu závěrů summitu, který dříve získala RFE/RL, se uvádí, že EU „rozhodně odsuzuje agresivní válku Ruska proti Ukrajině“ a naléhá na Rusko, „aby okamžitě zastavilo své nerozlišující útoky proti civilistům a civilní infrastruktuře a okamžitě a bezpodmínečně stáhlo všechny útoky. její síly a vojenské vybavení z celého území Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.“

Rovněž vítá vytvoření společného týmu s Kyjevem, který bude vyšetřovat válečné zločiny spáchané na Ukrajině, a zavázal se, že „Rusko, Bělorusko a všichni, kdo jsou za ně odpovědní, se budou zodpovídat za své činy v souladu s mezinárodním právem“.

Návrh prohlášení také říká, že EU je připravena poskytnout až 9 miliard eur (9,7 miliardy dolarů) na podporu Ukrajiny a poukazuje na potřebu „komplexní podpory pro budoucí obnovu země“.

Podle návrhu dokumentu je EU „zůstává odhodlána dále posilovat schopnost Ukrajiny bránit svou územní celistvost a suverenitu“ a „vítá přijetí poslední rezoluce EU“. [European] Rada zvýší vojenskou podporu Ukrajině.

RFE/RL také obdržela návrhy revizí k úpravě nařízení Rady Evropy ohledně restriktivních opatření zavedených kvůli válce Ruska proti Ukrajině. Tento dokument specifikoval, že zákaz dovozu by se neměl vztahovat na „mnoho členských států“, které jsou závislé na ruské ropě přepravované ropovodem, ale že tyto země by měly přijmout všechna nezbytná opatření k získání alternativních dodávek.

V revidovaných předpisech se také uvádí, že Bulharsku bude vzhledem ke své „geografické expozici“ udělena „zvláštní výjimka ze zákazu dovozu ropy a ropných produktů z moře“ z Ruska „na omezenou dobu“.

Chorvatsko podle návrhu nařízení dostane výjimku na nákup ruských dodávek vakuového plynového oleje „za určitých podmínek“, které nebyly specifikovány.

Maďarsko, které získává 65 procent svých dodávek ropy ropovodem Družba, který vede z Ruska do východní a střední Evropy, bylo údajně zpočátku otevřené myšlence dočasné výjimky, ale požadovalo další ústupky.

