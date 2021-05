Plán Polska na prodloužení životnosti uhelného dolu by mohl stát náklady Evropské unie na klima

BRUSEL (Reuters) – Evropská komise v pondělí uvedla, že plán Polska na prodloužení životnosti uhelného dolu na Toru do roku 2044 by mohl znamenat, že region nebude moci těžit z hlavního fondu zelené transformace Evropské unie.

Fotografie ze souboru: Pohled na chladicí věže v elektrárně Toro v Bogatanii v jižním Polsku, 19. března 2012. REUTERS / Kasper Bimble

„Fond spravedlivé transformace“ Evropské unie je součástí rozpočtu Evropské unie ve výši 17,5 miliard EUR a Fondu pro obnovu COVID-19 a byl určen k tomu, aby pomohl regionům zbavit se průmyslu fosilních paliv a nahradit je ekologickými podniky a pracovními místy.

Cílem je chránit nejvíce postižené komunity, protože Evropská unie reformuje svou ekonomiku tak, aby se stala klimaticky neutrální do roku 2050. Polsko, které zaměstnává více než polovinu pracovní síly v uhelném průmyslu v Evropě, odpovídá největšímu podílu fondu .

Evropská komise ale v pondělí uvedla, že rozhodnutí polské vlády prodloužit koncesi na těžbu v uhelném dole Toro, který se nachází v blízkosti českých a německých hranic, do roku 2044 může stát přístup regionu k fondu.

„To rozhodně ohrožuje použití Fondu pro spravedlivé přechody na podporu této oblasti, kde, jak vidíme, není přemístění plánováno od nynějška do roku 2030,“ uvedla mluvčí UNHCR Vivian Lunella o rozhodnutí polské vlády, které bylo oznámeno minulý týden.

Polskou vládu nebylo možné kontaktovat.

Pro přístup do fondu musí okresy předložit plány podrobně popisující, jak zamýšlejí řídit uzavírání dolů a rekvalifikovat pracovníky.

Joanna Vlisowska z Greenpeace v Polsku uvedla, že je „nelogické“, aby fond šel pouze do regionů, které podnikly kroky k ukončení ekonomických aktivit, které způsobují změnu klimatu.

Soudní dvůr Evropské unie má v nadcházejících měsících rozhodnout, zda by měl být důl Toro okamžitě uzavřen, a to na základě žaloby podané Českou republikou v únoru. Soud tvrdí, že Varšava porušila právo Evropské unie dřívějším prodloužením těžby na Toru do roku 2026.

Toro dodává uhlí pro nedalekou elektrárnu. Polský diplomat agentuře Reuters řekl, že odstavení dolu, a tím i elektrárny, by poškodilo provoz polských a evropských energetických systémů a způsobilo by nezaměstnanost regionu.