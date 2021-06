Jediný vývojář, který veřejně souhlasil, že vyzkouší reklamy VR na Facebooku, se ve skutečnosti drží zpátky

Minulou středu Facebook oznámil, že to udělá Začněte testovat reklamy Aplikace Inside Oculus Quest Placený titul العنوان BLASTON Jako první je začlení hry s rozlišením a aplikace od jiných vývojářů. Pro mnoho fanoušků BLASTON, to nebyla vítaná zpráva, která vedla ke vzniku Vlna negativních recenzí Kritizují přesné hry za plánování testování reklam ve hře, za kterou zaplatili. Nyní, po reakci, studio obrátilo směr a ve skutečnosti to řeklo zvyklý Otestujte reklamy uvnitř BLASTON (Přes Stažení).

Oceňujeme všechny komentáře a nápady týkající se testování reklam Oculus BLASTON “Ředitel Resolution Games Tommy Palm uvedl ve svém prohlášení, které s ním sdílel.” hrana. “Byly vzneseny některé dobré body a my jsme si toho vědomi.” BLASTON Pro tento typ testování reklam to není nejlepší. Proto již neplánujeme implementovat test v BLASTON. ”

Zatímco přesné hry nebudou testovat reklamy ve formátu BLASTON, může pokračovat v testování reklam v jiné ze svých her – ale bude to bezplatný titul místo placené hry „Jako alternativu hledáme, zda tento malý dočasný test bude možné přenést na naši bezplatnou hru, Chuť! Někdy v budoucnu, řekl Palm.

“Milujeme hřiště stejně jako nejvášnivější hráče,” pokračoval Palm. “Pokud se reklamy ve VR stanou stejně nevyhnutelnými jako na jiných platformách, chceme se ujistit, že zatímco máme tuto příležitost začít znovu a dělat to správně, uděláme právě to. Vítáme každou vaši zpětnou vazbu, dokud nebudeme může o tom konstruktivně hovořit a vytvořit nejlepší cestu vpřed. “

Jak minulý týden napsala moje kolegyně Addie Robertsonová Stále několik velkých otázek O postupu Facebooku, který přináší reklamy do aplikací Oculus Quest. Transformace hry Resolution Games nečiní budoucnost reklamy v aplikacích Oculus jasnější.