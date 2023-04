Obsah Age of Empires 2 Return of Rome přidává všechny civilizace z prvního AoE

Balíček Return of Rome DLC zamíří příští měsíc do Age of Empires II: Definitive Edition a znovu představí původní Age of Empires na novou generaci se třemi dalšími kampaněmi, novou civilizací a dalšími.

Rozšíření Return of Rome, původně spuštěné v roce 1998 jako The Rise of Rome, se nyní vrací do Age of Empires II: Definitive Edition na Xbox Series X | S, Xbox One a PC. DLC dorazí 16. května za 14,99 $ / 9 GBP. 99 / 14,99 eur a předobjednávky jsou nyní k dispozici.

Age of Empires II: Definitive Edition Trailer Návrat Říma

Age of Empires II: Definitive Edition – Řím se vrací Rome Returns přináší původní Age of Empires do Age of Empires II: DE jako zcela nový, samostatný zážitek. Prožijte znovu triumfy a zkoušky dávných časů s původními šestnácti civilizacemi – plus zcela novou civilizací, Viet Lake.

Return of Rome je samostatný zážitek, na který můžete přepnout z nabídky Age of Empires II ve hře. Představuje všech 16 civilizací z původní hry Age of Empires a navíc zcela nové impérium: Lac Vet, poctu popularitě rozšíření ve Vietnamu. Kromě toho budou Římané k dispozici také v základní verzi Age of Empires: Definitive Edition.

DLC nabízí tři kampaně, které můžete zažít, když povedete Sumery, Makedonce a Římany k vítězství. Mimo kampaně vzdává nový herní režim D3 hold fanouškovské sadě pravidel. Používání D3 snižuje schopnost používat taktiku pomlčky během raných fází hry tím, že zakazuje používání zdí a věží a také vám umožňuje používat k boji pouze jednu jednotku, dokud nedosáhnete doby bronzové.

Age of Empires II: Definitive Edition je k dispozici spolu s některými z nejlepších her v Game Pass na Xbox Series X | S, Xbox One a PC. Vezmete si DLC Return of Rome? Zanechte komentář níže a dejte nám vědět!