Ministři vnitra EU jednají o pašování migrantů v Maďarsku

V Maďarsku se scházejí ministři vnitra šesti zemí Evropské unie, aby projednali snahy o omezení pašování migrantů. Setkání se koná na pozadí několika zemí Evropské unie, které provádějí dočasné hraniční kontroly kvůli rostoucím obavám z nelegálního přistěhovalectví.

Maďarský ministr vnitra Sandor Pinter bude v pondělí (27. listopadu) hostit své protějšky z Německa, Rakouska, České republiky, Slovenska a Polska k diskusím o pašování lidí a neoprávněné migraci.

Několik vlád šesti členských států EU dočasně zřídilo na svých hranicích s ostatními zeměmi EU pevná a mobilní kontrolní stanoviště, aby zabránily pašerákům lidí převážet migranty do střední a západní Evropy transbalkánskými trasami.

Například Slovensko oznámilo dočasné hraniční kontroly na své hranici s Maďarskem 5. října. V schengenské bezvízové ​​zóně hranice obvykle nepodléhají kontrole pasů ani dokladů.

Pašování migrantů je vysoce lukrativní a vysoce regulované podnikání, které pro migranty představuje značná rizika. Některé pašerácké sítě přepravují do Evropy tisíce migrantů.

Začátkem tohoto měsíce byli v Maďarsku zadrženi dva muži, kteří byli údajně pašeráky lidí, po automobilové honičce, během níž zahájili palbu na policii. Uvnitř kamionu podezřelých bylo nalezeno 21 migrantů.

Samostatně se v pondělí sešel komisař Rady Evropy pro lidská práva Řekl Maďarsko by mělo opustit svůj navrhovaný zákon o „suverenitě“, protože poskytuje rozsáhlé vyšetřovací pravomoci s malým demokratickým dohledem. Kontroverzní návrh zákona, představený v parlamentu minulý týden, by vytvořil orgán, který by monitoroval politické vměšování a doporučoval změny předpisů.

Renesance hraničních kontrol

Pondělní jednání mezi ministry vnitra se konají v jihomaďarském městě Szeged poblíž hraničního plotu, který Maďarsko postavilo podél své hranice se Srbskem v roce 2015.

Mapa zobrazující třetí největší město v Maďarsku, Szeged, poblíž hranic se Srbskem a Rumunskem | Zdroj: Google Maps

Zúčastní se také německá ministryně vnitra Nancy Weiserová. Jeho přítomnost přichází v době, kdy největší evropská ekonomika čelí největšímu ročnímu počtu příchozích nelegálních přistěhovalců od takzvané migrační krize v roce 2015.

V říjnu Weiser oznámil plány na znovuzavedení pevných hraničních kontrol na německých hranicích s Polskem, Českou republikou a Švýcarskem. Kontroly byly několikrát prodlouženy.

Od zavedení nových kontrol minulý měsíc však německá policie podle novinové zprávy zaznamenala 40% pokles neoprávněných vstupů na německých hranicích s Polskem, Českou republikou a Švýcarskem.

Od ledna do září v Německu poprvé požádalo o azyl téměř 234 000 lidí, což je o 73 % více než ve stejném období loňského roku.

Přibližně 40 % německých obcí tvrdí, že dosáhlo svých limitů, pokud jde o zdroje přidělené na bydlení, péči a integraci uprchlíků, zejména proto, že země v současné době hostí více než milion uprchlíků z Ukrajiny od ruské invaze v únoru 2022.

