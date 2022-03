Deus Ex / System Shock Creator si myslí, že NFT jsou špatný nápad

Fotografie : Will Ireland Magazine / PSM3 ( Getty Images )

Pamatujete si NFT? Víte, ty podivné digitální účtenky jsou záhadně spojeny s děsivými obrázky opic a lidoopů, za které lidé utratili miliony dolarů za poslední rok. I když se zdá, že se mnozí posunuli vpředWarren Spector je tu, aby nám všem připomněl, že jsou stále docela hloupí a ztráta času. Proto říkám: Děkuji.

Spector, kreativní partner a návrhář mnoha oblíbených PC her Počítaje v to Bývalý bůhA Nedávno se posadil a mluvil s ním VentureBeat O jeho kariéře a budoucnosti. Během toho rozhovoru se ho ptali NFT a blockchain. Neřekl slova o tom, jak se cítil, a řekl deníku, že celý koncept byl prostě „směšný“.

„Tady budu mít problém,“ řekl Spector. VentureBeat. „Za to, co řeknu, mi dá doslova peklo, ale opravdu si nemyslím, že je mi to jedno. Směšné NFT.“

Dále vysvětlil, že nerozumí tomu, proč by někdo „chtěl nastoupit do toho vozu“. Řekl také, že myšlenka, aby lidé měli virtuální zboží, které by bylo možné neomezeně a okamžitě reprodukovat, byl špatný nápad, a zajímalo ho, kdo by si myslel něco jiného.

„Takže, NFT, nemám zájem,“ shrnul Spector.

Přečtěte si více: NFT jsou „podvod“, říká Indie Marketplace Itch.io

Pokud jde o digitální nápad, Včetně Metaverse Včetně virtuální reality a internetu, Spector nebyl rychlý, aby to vysvětlil nebo to označil za špatný nápad. Řekl však, že se mu tento koncept nelíbí a dodal, že před několika lety se sociálních sítí vzdal a že metaverze vypadá víc než to. I když připustil, že metaverze může jednoho dne nastat, Zejména proto, že do toho velké společnosti jako Facebook sypou spoustu peněz. Ale bude to ještě dlouho trvat, než bude plně zaveden, za což vám Spector děkuje.

„Metaverse, jistě, možná jednou,“ řekl Spector. „Ale upřímně, bude to ještě dlouho trvat, než budu pryč, mám z toho radost. Miluji žít v reálném světě. „

Pokud byste si chtěli přečíst více o Spectorových myšlenkách na metaverse a jeho budoucí hru, kontrola plná VentureBeat Rozhovor.

