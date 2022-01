Leroy nar. Čech, 74 let, Sardel

7. srpna 1947 – 15. ledna 2022

Pohřební obřady se budou konat v pátek 21. ledna 2022 v 11:00 v katolickém kostele sv. Františka Xaverského v Chartrellu. Čech ve věku 74 let zemřel v sobotu ve svém domě v Sardel po dlouhém boji s Parkinsonovou chorobou. St. Ronald Virens a reverend Virgil Helmin se zúčastní a pohřbí před bohoslužbami v kostele ve 12:00 na farním hřbitově. Církevní modlitby se budou konat v 19:00 při pohřbu.

Leroy Peter Czech se narodil 7. srpna 1947 v Little Falls Petrovi a Eleanor (Lashinsky) Čechovým. Vystudoval Little Falls High School a později absolvoval Alexandria College of Technology. Leroy sloužil naší zemi jako mechanik v americké armádě v letech 1966-1969. Leroy se 16. června 1973 oženil s Joan Choke. Pracoval jako automobilový technik a v roce 1973 pracoval u 122 Motors v Little Falls. V roce 1979 Leroy vlastnil LC Auto Clinic po dobu 17 let a v roce 1996 se přestěhoval do St. Louis. Do odchodu do důchodu v roce 2013. LeRoy byl členem Royalton American Legion Post # 137, doživotním členem K of C jako finanční sekretář a po mnoho let pracoval pro JC Club, aby pomohl komunitě. Leroy byl známý svým dobrým smyslem pro humor, trpělivostí a schopností řešit problémy ve všech projektech, na kterých pracoval. Měl rád lov jelenů, rybaření, střelbu na terč, kempování s rodinou a ligu v lukostřelbě. LeRoy rád chodil na loď a staral se o svůj trávník a vybavení. Miloval jídlo, zejména sladkosti, trávil čas se svými traktory John Deere a svými vnoučaty.

Mezi přeživšími je jeho manželka Joan ze Sartellu; Dcery a syn, Bloomingtonův Leon (Michael Jr. „Mick“) Lunzer, Royaltonův Brian (Jane) Čech; Sestry a bratr, Randalline Elaine (Patrick) Chilka, Sartell’s Judy (Dan) Booth, Mangado’s Jim (Sarah) Czech; Vnoučata, Darin Czech, Matthew Czech, Jocelyn Stewart, Jackson Stewart, Rowan Stewart, Wyatt Cantor, Weston Cantor. Před Leroyem zemřeli jeho rodiče.

Rodina by ráda poděkovala Comfort Keepers a St. Croix Hospice za jejich láskyplnou péči.

Místo květin posílejte dary Parkinsonově nadaci na www.parkinson.org.