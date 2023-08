Apple připravuje šestou beta verzi iOS 17 a iPadOS 17 pro vývojáře [Update: Public Beta Available]

Apple dnes zařadil šestou beta verzi nadcházejících aktualizací iOS 17 a iPadOS 17 pro vývojáře pro účely testování, protože program přichází týden po vydání páté beta verze.



Registrovaní vývojáři se mohou přihlásit do beta verzí otevřením aplikace Nastavení, přechodem do sekce Aktualizace softwaru, kliknutím na možnost „Beta aktualizace“ a přepnutím na beta verzi pro vývojáře iOS 17. Upozorňujeme, že ke stažení a instalaci beta verze je vyžadováno Apple ID přidružené k účtu vývojáře.

‌iOS 17‌ je velká aktualizace, která přináší vlastní vzhled každému, kdo na něj volá, takže volající si bude moci přizpůsobit svůj vzhled. Živé hlasové zprávy vám umožní vidět textovou verzi zprávy, kterou někdo zanechá, v reálném čase, takže si můžete vybrat, zda chcete zvednout telefon, a hlasové zprávy, které lidé posílají v iMessage, jsou nyní převedeny na text. Můžete také nahrát video nebo zvukovou zprávu, když někdo zmešká váš FaceTime hovor, a ‌FaceTime‌ na Apple TV funguje s funkcí kontinuity.

Ve Zprávách byly aplikace přesunuty do nového skrytého rozhraní pro čistší vzhled a je zde nová funkce odbavení navržená tak, aby na vás vaši přátelé a rodina měli na cestách dohled. Check In automaticky upozorní přátele nebo členy rodiny, když dorazíte do cíle, například domů. Polohy lze nyní také sdílet přímo z aplikace Zprávy.

Ve skupinovém chatu je šipka pro sledování, abyste viděli první zprávu, kterou jste v konverzaci neviděli, a pomocí filtrů vyhledávání můžete snadno najít to, co hledáte. Nálepky byly přepracovány a všechny emotikony jsou nyní nálepky, které žijí vedle balíčků nálepek a Memoji. Pomocí funkce Odebrat z pozadí v iOS 17 můžete změnit předmět z libovolné fotografie na nálepku.

S pohotovostním režimem se iPhone umístěný vodorovně promění v mini domácí centrum, které zobrazuje informace, jako je kalendář, čas, ovládání domácnosti a další, a živé aktivity lze sledovat také v režimu celé obrazovky.

Widgety na domovské obrazovce jsou interaktivní, takže můžete dělat věci, jako je vypnout položku v seznamu úkolů nebo zhasnout světla, aniž byste museli otevírat aplikaci. AirDrop byl vylepšen a je zde funkce NameDrop pro rychlé sdílení kontaktů, navíc můžete držet dva iPhony pohromadě a zahájit relaci SharePlay. SharePlay nyní funguje také s CarPlay, takže cestující mohou přehrávat hudbu také v autě.

Mezi další nové funkce patří aplikace Journal, která bude k dispozici později v tomto roce, AirPlay ve vybraných hotelových pokojích, vylepšení AirPods Pro 2 díky nové funkci Adaptive Audio, offline mapy, Siri, která nevyžaduje aktivaci „Hey“, a vylepšení vyhledávání a Spotlight.odhalující.