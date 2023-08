Tropical Storm Tracker: Franklin vznikl v Atlantském oceánu

Národní centrum pro hurikány nyní sleduje tropickou bouři Franklin, která vznikla v neděli. Podle NHC se Franklin nachází asi 375 mil jižně od Santo Dominga v Dominikánské republice a má trvalý vítr o rychlosti 50 mil/h. Franklin se pohybuje na západ rychlostí 4 mph. Související: Tropická bouře Emily se zformovala v Atlantském oceánu „Dnes se očekává, že trať bude pokračovat na západ-západ-severozápad. Dnes večer nebo brzy v úterý se očekává ostrá zatáčka na sever a očekává se, že se bude pohybovat obecně na sever dne Úterý Na předpovědní trase se očekává, že centrum Franklin dosáhne jižního pobřeží Hispanioly pozdě v úterý nebo v úterý večer,“ SOUVISEJÍCÍ: Tropická bouře změnila Shrnutí sledování Tvary a varování v dopadu: Varování před tropickou bouří platí pro…* Dominikánská republika Republika Celé jižní pobřeží od Haiti hraničí na východ s ostrovem Sauna * Haiti Celé jižní pobřeží od Anse de Hainault na východ k hranici s Dominikánskou republikou. Od hranic Haiti na východ a na jih k saunovému ostrovu * Ostrovy Turks a Caicos Co znamená sledování tropické bouře? V oblasti pozorování jsou možné tropické bouře, obvykle do 48 hodin. Co znamená varování před tropickou bouří? V oblasti se očekává do 36 hodin. Související: WESH 2 Hurricane Survival Guide 2023

Národní centrum pro hurikány nyní sleduje tropickou bouři Franklin, která vznikla v neděli. Podle NHC se Franklin nachází asi 275 mil jižně od Santo Dominga v Dominikánské republice a má maximální trvalý vítr o rychlosti 50 mph. Franklin se pohybuje na západ rychlostí 4 mph. Příbuzný: 5 oblastí zájmu sledovaných v tropech; Zvyšte možnosti rozvoje Příbuzný: Tropická bouře Emily se zformovala v Atlantském oceánu „Očekává se, že dnes bude západo-severozápadní trajektorie pokračovat. Dnes večer nebo brzy v úterý se očekává ostrá odbočka na sever a v úterý se očekává pohyb obecně na sever. Na předpovědní trajektorii se očekává, že střed dosáhne jižního pobřeží Franklinu Hispaniola v úterý nebo v úterý večer.“ READ Deportace Rwandy: Evropský soud pro lidská práva zastavil první let Příbuzný: Tvary tropických bouří se změnily Shrnutí platných hodin a upozornění: Výstraha před tropickou bouří platí pro… * Dominikánská republika Celé jižní pobřeží od hranic Haiti na východ až po Sauna Island Haiti Celé jižní pobřeží od Anse d’Hainault na východ až k hranici Dominikánské republiky Hodinky Tropical Storm platí po dobu… Dominikánská republika je celé severní a východní pobřeží od hranice Haiti na východ a jih až po ostrov Sauna * Ostrovy Turks a Cacois Co to znamená sledovat tropickou bouři? V oblasti pozorování jsou možné tropické bouře, obvykle do 48 hodin. Co znamená varování před tropickou bouří? Tropické bouře se v oblasti očekávají do 36 hodin. Příbuzný: Průvodce přežitím hurikánu WESH 2 2023 Příbuzný: Předpověď hurikánové sezóny WESH 2 2023