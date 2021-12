Zprávy o přestupu West Hamu: Irons „by se mohl perfektně hodit“ pro „geniálního“ obránce za 41 milionů liber

West Ham United by se podle bývalého anglického reprezentanta Carltona Palmera mohl „dokonale hodit“ pro obránce Manchesteru City Nathana Akeho, než se příští měsíc znovu otevře přestupové okno.

Akeho hrací doba pro mistra Premier League byla v této sezóně omezená, byl vybrán pouze do základní sestavy Pepa Guardioly. v přerušované podobě.

Jaké jsou nejnovější zprávy o IKI a West Hamu?

bylo to zmíněno West Ham zvažuje nabídku na hostování za Ake ve snaze posílit své obranné možnosti.

Kladiva dostala ránu jako Kurt Zouma se očekává Poté, co skeny odhalily, že si Francouz poškodil podkolenní šlachu při výhře West Hamu 3:2 nad Chelsea minulý víkend, bude několik měsíců mimo hru.

Obránce Ben Johnson také kontinuální Problém s podkolenní šlachou během zápasu Premier League a ona by měla být na vedlejší koleji.

Zuma z West Hamu Nejlépe placený hráč Po podpisu smlouvy v hodnotě 120 000 liber týdně na něj 29,8 milionů liber Z Chelsea není jediným absentujícím bekem obránce Hammers.

Angelo Ogbona trpět Minulý měsíc si při vítězství nad Liverpoolem poranil přední zkřížený vaz a trenér Irons David Moyes od té doby trpí. potvrzeno Italové vynechají zbytek sezony.

Co řekl Carlton Palmer o Ake?

Palmer věří, že cesta na londýnský stadion by mohla být pro Akeho nejlepší možnou volbou poté, co měl problémy s pravidelným hraním v Manchesteru City.

Bývalý záložník Premier League věří, že pumpuje peníze do West Hamu díky držbám české investiční skupiny z 90. let 19. století v čele s Danielem Křetínským, které zpečetily vítězství. 27 procent V klubu je vyhlídka na přesun do východního Londýna ještě schůdnější.

West Ham se kvalifikuje 3-2 a vrátí se a porazí Chelsea! Plná reakce na fotbalový balkón…

Palmer exkluzivně pro GIVEMESPORT řekl: „West Ham by se pro něj mohl perfektně hodit.

„Je zřejmé, že s investicí, která přišla s hráčem, který odešel do West Hamu, vložil do klubu nějaké peníze. Myslím, že mohou jít do Ake.“

Proč se West Ham zajímá o Ake?

Dlouhodobá zranění Zumy a Obona opustila pouze West Ham dva Špičkoví střední obránci v podobě Craiga Dawsona a Issy Diopa.

Ake přináší mnoho zkušeností v Premier League, kterých dosáhl přes 160 Vystoupení v soutěži.

Ten 26letý hráč, který vyhrál 23 Klobouky pro Holandsko, které je rozhodně vysoce hodnoceno, protože Manchester City musel vyjít 41 milionů liber šterlinků Aby ho loni držel dál od Bournemouthu.

Ocenil ho také Virgil van Dijk spolu se svým mezinárodním týmovým kolegou Popsat jako „úžasný“.

West Ham udělal dojem od začátku sezóny a Aki po zisku titulu v Premier League vyhrával spoustu zápasů. třikrát v jeho profesním životě.

