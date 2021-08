COVID: Rodiče dostávají soupravy na testování dětí před školním rokem

Všichni izraelští rodiče budou mít doma testy COVID, aby zkontrolovali své děti před začátkem školního roku, řekl izraelský premiér Naftali Bennett na zahájení zasedání vlády v neděli, jen několik hodin předtím, než se kabinet sejde, aby schválil plán obnovení vzdělávací systém navzdory čtvrté vlně.

“Naším záměrem je, aby každý rodič studenta v Izraeli obdržel doma testovací sadu doma den před začátkem školního roku, prohlédl si chlapce nebo dívku a vyplnil poznámku potvrzující, že jsou negativní na koronu,” řekl Bennett .

Předseda vlády naznačil, že tento krok zabrání tomu, aby se nakažení studenti objevovali ve třídách a šířili nákazu.

cnxps.cmd.push (funkce () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). render (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“656089”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “none”;} else if (window.location.pathname.indexOf (“/israel -news/”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Žádný”; var script = document.createElement (‘skript’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘widgetname’, ‘0011r00001lcD1i_12258’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (skript);}

Slíbil, že mezi další klíčové body plánu vypracovaného ministerstvy školství a zdravotnictví patří masové očkování, osobní odpovědnost a méně času na dálkové studium před obrazovkou.

Bennett také zdůraznil, že následující dva týdny budou velmi citlivé podívejte se kam země jde.

„Nyní to mohu zmínit odsud – můžeme tuto vlnu porazit,“ řekl. „Pokud bude veřejnost pokračovat v masovém očkování, budeme -li i nadále řádně nosit roušky, budeme -li se i nadále chovat zodpovědně, oslavíme svátky svobodně s rodinou.“

Lidé čekají ve frontě na stanici MDA na očkování proti koronaviru v Tel Avivu, 14. srpna 2021 (Zdroj: AVSHALOM SASSONI / MAARIV)

Ve čtvrtek večer Izrael otevřel dveře způsobilosti pro posilovací dávku pro všechny osoby starší 40 let.

V neděli již posilovací dávku koronaviru dostalo více než 10% Izraelců ve věku 40 až 49 let.

Celkově asi 1,43 milionu lidí dostalo třetí výstřel, asi tři týdny poté, co Izrael odpálil raketu očkovací kampaň Pro osoby starší 60 let, které byly plně očkovány nejméně před pěti měsíci.

Bennett řekl, že způsobilost pro všechny věkové kategorie se pravděpodobně brzy otevře, a mezitím požádal ty, kteří nedostali posilovací dávku, o opatrnost.

Úřady věří, že díky dopadu kampaně bude Izrael schopen omezit nárůst případů a výskyt závažných chorob a vyhnout se odstávce v září.

V neděli bylo v kritických podmínkách asi 669 pacientů a zdá se, že růst zpomaluje: předchozí neděli byl počet kritických pacientů 535, před dvěma týdny 362.

Vláda koronaviru bude také diskutovat, zda odložit zahájení vyučování.

Školy v Izraeli tradičně začínají 1. září, ale protože období židovských prázdnin začíná 7. září a všechny oslavy všedního dne jsou odloženy, mnozí tlačí na oddálení návratu dětí do tříd.

Také v neděli izraelské veřejné nemocnice oznámily, že kvůli nedostatku rozpočtu od pondělí nepřijmou žádné nové pacienty s koronavirem a ve středu se přepnou do režimu „sobota“.

Takzvané „veřejné“ nemocnice v Izraeli jsou nezávislé organizace, které se spoléhají převážně na dary, na rozdíl od zařízení vlastněných a financovaných přímo vládou nebo zdravotnickými fondy. Patří mezi ně Shaare Zedek Medical Center v Jeruzalémě, Hadassah University Medical Center, Laniado Medical Center of Netanya, Bnei Brak Medical Center Mani Haichoa a tři nemocnice v Nazaretu, které slouží asi dvěma milionům lidí – tedy asi 20% populace.

V lednu uspořádaly nemocnice – včetně těch – dlouhodobý protest proti finanční krizi, přičemž organizátoři odsoudili, že jejich zařízení dostávají přibližně polovinu peněz za lůžko ve srovnání s nemocnicemi ve vlastnictví státu.

Krize skončila, když vláda souhlasila se zvýšením rozpočtu.

Nemocnice ale nyní úřady obviňují, že své sliby nedodržely.

“Stydím se tu stát jako žebrák,” řekl profesor Ofer Marin, generální ředitel Sharee Zedek, během nouzové tiskové konference. “Stát Izrael porušuje dohodu s veřejnými nemocnicemi. Žádná z podmínek dohody nebyla splněna. Naši dodavatelé se zhroutili. Naši zaměstnanci nemusí dostávat výplatu za dovolenou a naši pacienti nemusí dostávat optimální péči.”

Profesor Yoram Weiss, generální ředitel Hadassah, řekl: „Je načase, aby nemocnice v Jeruzalémě, Nazaretě, Bnei Braku a Netanyi obdržely příslušné rozpočty. Tímto způsobem budou naši pacienti moci obdržet odpovídající péči, protože obyvatelé Tel. Aviv ano. “