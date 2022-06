Jižní Asie protestuje proti prorockým prohlášením představitelů BJP Indie | zprávy o islamofobii

Tisíce muslimů v jihoasijských zemích, jako je Indie, Bangladéš a Pákistán, se shromáždily na protest proti urážlivým poznámkám představitelů indické vládnoucí strany na adresu proroka Mohameda, které vyvolaly diplomatickou reakci proti Dillí.

V pátek byly z různých indických měst, včetně hlavního města Dillí, hlášeny protesty, když muslimové po odpoledních modlitbách pochodovali, skandovali protivládní hesla a vyzývali k zatčení členů Bharatiya Janata Party premiéra Narendry Modiho.

Hněv narůstá v Indii a zemích s většinou muslimů po celém světě od minulého týdne, kdy dva představitelé BJP – mluvčí Nupur Sharma a šéf dillíské mediální buňky Navin Kumar Jindal – pronesli komentáře považované za urážku proroka islámu a jeho manželky. , Aisha.

BJP suspendovala Sharmu a vyloučila Jindala s tím, že odsuzuje urážky náboženských osobností. Pravicová strana také požádala své mluvčí, aby byli „extrémně opatrní“ v náboženských záležitostech v „debatách“ v hlavním vysílacím čase na indických zpravodajských kanálech.

Policie v Dillí ve čtvrtek podala žalobu na dva členy BJP a další – včetně muslimského poslance a novináře – za „podněcování k nenávisti“ a další obvinění.

Indičtí muslimové, kteří od nástupu Módího k moci v roce 2014 čelí prudkému nárůstu islamofobie a útokům na ně, ale tvrdí, že tato opatření nestačí.

Několik částí Kašmíru spravovaného Indií, jediného regionu s muslimskou většinou v zemi, zažilo v pátek automatické uzamčení na protest proti urážlivým poznámkám dvou vůdců BJP proti proroku Mohamedovi.

Úřady ve sporném regionu pozastavily mobilní internetové služby a nasadily do některých oblastí další bezpečnostní síly jako preventivní opatření k potlačení lidových protestů.

„Případ rozzuří každého muslima na světě. Maharajuddin, majitel obchodu v hlavním městě Šrínagaru, řekl Al-Džazíře, že BJP propaguje nenávist vůči muslimům, ale měli by vědět, že urážení našeho Proroka nebude tolerováno.“

Protesty po pátečních modlitbách byly hlášeny z několika okresů ve státě Uttarpradéš na severu Indie, který má 204 milionů obyvatel, z nichž více než 19 procent jsou muslimové.

V Novém Dillí se před Mughalskou érou Jama Masjid ve starých čtvrtích hlavního města shromáždilo velké množství lidí, kteří skandovali hesla proti vládě vedené BJP. Podobné protesty byly hlášeny z dalších indických států, včetně Západního Bengálska a Telangany.

Bavni Mittal z Al-Džazíry ve zprávě z Nového Dillí uvedl, že v indických ulicích panuje „obrovský hněv“ kvůli výrokům představitelů BJP proti proroku Mohamedovi.

Protesty podle ní na některých místech přerostly v násilnosti, policie protestující obvinila obušky a použila slzný plyn.

„Demonstranti požadují zatčení bývalé mluvčí BJP Nupur Sharma za rouhačské komentáře,“ uvedla.

Mittal řekl, že akce BJP proti Sharmovi a Jindalovi byla podle kritiků „příliš pozdní reakcí“. „Oni (kritici) obvinili BJP z podněcování protimenšinových a protimuslimských nálad v Indii,“ řekla.

Hněv v Bangladéši

V Bangladéši tisíce lidí protestovaly před hlavní mešitou Bait Makram v Dháce po pátečních modlitbách a skandovaly hesla jako „Bojkotujte indické produkty“ a „Zavěste, kdo urazí našeho proroka“.

Z jiných částí hlavního města byly také hlášeny malé průvody proti prohlášením představitele Hinduistické nacionalistické strany proti Prorokovi.

Protesty organizovaly Andolon Bangladesh Islami, Asociace islámských učenců Bangladéše a Islami Okiya Guti.

Zatímco Indie se snaží udržet diplomatickou bouři v mnoha arabských a dalších zemích s většinou muslimů kvůli prohlášením proti islámu, vláda v Bangladéši – domově čtvrté největší muslimské populace na světě – zatím Módího vládu neodsoudila.

Mlčení premiéra Sheikh Hasina bylo kritizováno opozičními stranami a lidmi.

Asif Nazrul, profesor práva na univerzitě v Dháce, řekl Al-Džazíře, že bangladéšská vláda nepromluvila, protože si nechce „za žádnou cenu znepřátelit Indii, i když se to týká cti proroka islámu“.

Vláda šejka Hasiny zůstává u moci bez mandátu od lidu a velká část lidí v Bangladéši věří, že za tím má svou roli Indie. Hasina administrativa by tedy přirozeně neudělala nic, co by popudilo Modiho vládu.

Protiindické nálady v Bangladéši ohledně zacházení s indickou muslimskou menšinou vzrostly od doby, kdy Módí převzal moc v roce 2014.

Ve čtvrtek největší nepolitická muslimská platforma v Bangladéši, Hafizul Islam, zorganizovala masové shromáždění v Dháce na protest proti prohlášením představitelů BJP o Prorokovi a vyzvala vládu, aby indickým úřadům zaslala oficiální odsuzující dopis.

Řečníci na protestu také vyzvali k bojkotu indických produktů, dokud země neopustí svou protimuslimskou politiku.

shromáždění v Pákistánu

Tisíce lidí se ve čtvrtek v Pákistánu shromáždily a krátce se střetly s policií v pákistánské metropoli a vyzvaly muslimské země, aby přerušily diplomatické styky s Dillí kvůli prohlášením dvou představitelů BJP, kteří porušovali proroka Mohameda.

Mezi pákistánskými demonstranty Jamaat-e-Islami a policií vypukly rvačky, když se demonstranti pokusili pochodovat k indickému velvyslanectví v Islámábádu, ale policie je zastavila.

V Karáčí, největším pákistánském městě, vyšly desítky lidí do ulic a vyzvaly vládu, aby uzavřela indickou vysokou komisi a bojkotovala indické výrobky.

„Vláda by měla zavřít indickou vysokou komisi v Pákistánu a ekonomicky bojkotovat Indii,“ řekl demonstrant Shabana Umm al-Hassanin.

Demonstranti také spálili indické státní vlajky a obrázky Modi a Sharma.

Vztahy mezi Pákistánem a Indií jsou hořké. Od své nezávislosti na britské nadvládě v roce 1947 vedly tyto dva jaderně vyzbrojené národy dvě ze svých tří válek o spornou himálajskou oblast Kašmír, rozdělené mezi sebou, ale oba si to nárokovaly v plném rozsahu.

Faisal Mahmood přispěl k této zprávě z Dháky v Bangladéši.