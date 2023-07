Report ze závodu: 4X ProTour Round 4 v Jablonci

Slova: 4X ProTour



2023 4X ProTour Round 4 – Jablonec, Česká republika

V sobotu večer se v Jablonci v České republice konalo 2023 4X ProTour Finals. Bude se to pamatovat jako jeden z největších závodů 4X, ne-li horských kol vůbec.

Toto nádherné místo je domovem Tomáše Slavíka a toto bylo 10. výročí JBC 4X Revelations. Pokud chcete závod na horských kolech, který osloví televizní diváky, kteří nejsou cyklisty na horských kolech, toto je tato událost. To je hodně dobrý. Skutečná show, ale také v jednoduchém formátu pro 4X a zábavu po celý den a noc.

Čtvrtek – cvičení:

Víkend začal ve čtvrtek prvním tréninkem. Delší než obvyklé 3hodinové sezení dalo jezdcům spoustu času na zvládnutí nejtěžší 4X trati na světě. Trať byla v perfektním stavu. Vlastně až příliš dokonalé. Týdny suchého počasí způsobily, že bylo velmi prašné. A to natolik, že byli přivoláni hasiči, kteří trať zalili! Jezdci si užívali nové sjezdové sekce: větší berm, nová stěna stání a nová rytmická rovinka se skutečně přidaly k trati.

Ve čtvrtek večer párty zahájili DJ’s Red Bull v The Lake ve městě grilováním a zábavnou nocí. Víkend začal a bylo skvělé být zase tady. S velkými davy a ohňostrojem. Toto je město, které skutečně zahrnuje jejich 4X závodění. Tomáš Slavík je v tomto městě hrdina a desítky tisíc lidí zde sledují 4X ProTour po celý rok, aby viděli, jak si jejich jezdec po celý rok vede.

Pátek – kvalifikace:

V pátek byl rehabilitační den. Obloha byla opět modrá a trať perfektní.

Aby se tato cesta zdála snadná, realita je cokoliv jiného než. Nejtechničtější trať na okruhu zkrotili nejlepší jezdci 4X na světě. V opačném pořadí budou mít jezdci k určení kvalifikačního času jedno kolo. Pro jezdce je to těžké období, protože chyby se trestají. Řeč by se měla týkat toho, co je nejrychlejší kolo. Měli jsme pár hardtailových kol, spoustu full sun 4X kol, dráhových kol, enduro kol a DH kol. Každý měl na této obrovské trati své pro a proti.

V ženách porazila česká DH šampionka Simona Jerková nejrychlejším časem Josie McFall a Kathryn Oldfield.

Tomáš Slavík se postavil jako poslední běžec v závodě mužů. Jeho čas 58,756 stačil na první místo s náskokem druhého před ostatními jezdci! Domácí publikum šílelo. Slavík je v tomhle městě hrdina a když počítal, tak dovedl. V každém ročníku JBC 4X Revelations se kvalifikujte nejrychlejšího a poté vyhrajte závod. Ostatní jezdci to vědí a Slavík v kvalifikaci vypálil opatrně.

První – Tomáš Slavík

Druhý – Pavel Renl

Třetí – Peter Ball

Při vstupu do tohoto závodu byly body těsné a byli pouze 4 jezdci, kteří mohli vyhrát celkový titul 4X ProTour Series. Slavík vedl v bodování, ale jeho soupeři ztratili body v kvalifikaci, Justo Dadila byl sedmý, Tomáš Brožek osmý a Scott Beaumont devátý.

Sobota – den závodu:

Všichni jezdci se v sobotu ráno probudili do ostrého sluníčka. Bylo velké horko a hasičské vozy byly zpět na trati, aby pomohly udržet prach dole.

Zahajovací ceremoniál odstartoval emotivní film ukazující pokrok Anny Slánkové, když se vzpamatovávala z loňského zhroucení ve Val di Sole, které jí změnilo život. Byla vyhlášena nová fundraisingová kampaň, která jí má pomoci pokračovat v rehabilitaci. Všichni jezdci přišli na pódium s ní a dav se opravdu dostal za ní.

Poté se na trať jeden po druhém vydalo 10 nejlepších, jak pokračoval zahajovací ceremoniál.

Konečně letadlo Red Bull Air Race předvedlo úžasné létání, kamery běžely kvůli přímému přenosu a davy lidí byly větší než kdy jindy. Trať od začátku do konce prý lemovalo 14 000 fanoušků. Atmosféra párty byla v plném proudu a scéna byla definitivně připravena na obrovskou noc závodů 4×4.

První kola přinesla několik rozladění, protože bývalý britský šampion Martin Ogden, italský šampion Davide Dolphin a německý šampion Daniel Unger všichni vypadli na začátku závodu.

Nové změny trati provedené Thomasem a jeho týmem zjevně fungovaly, protože v prvním kole závodů bylo více průjezdů než ve všech předchozích letech. Jezdci měli možnosti a oni je využívali k radosti tisíců diváků.

Ve čtvrtfinále byl největší obětí Scott Beaumont. Ve čtvrtfinále s Tomášem Slavíkem, Tomášem Bruzkem, Tomášem Krállem a Beaumontem skončil Boom Boom v tomto závodě třetí, v noci devátý, což by mu zajistilo třetí místo v závodě ProTour 2023.

Boj o titul je nyní na Slavíkovi, Prozkovi a Justo Dadelle.

ale. Čtvrtfinále si možná budete pamatovat jako noční závod…… Willibald Vittek skončil celkově 16. Skvělý výsledek ve své první 4X ProTour. Bude se však pamatovat jako muž, který během běhu hodil backflip na 55stopého double. Bylo to divoké! Tenhle skok není úplně backflip, ale on to úplně zvládl! úžasný!

V semifinále mužů Tomáš Slavík naplno využil svého výběru na vnitřní straně, vedl do první zatáčky a držel si dobrý náskok před Erikem Emmerichem, který postoupil do finále. Emerich měl skvělý víkend. Všestranný závodník Propainu je na okruhu 4X stále nejlepší! Vítězstvím byl Slavík korunován šampionem 2023 4X ProTour a rozhodně si to zasloužil. Tomasz Prozek se roztočil, což znamenalo, že skončil čtvrtý v sérii.

Ve druhém semifinále to byl Pavel Renel, kdo upevnil svou působivou kvalifikaci tím, že postoupil do finále s Gusto Dadila. Dadelovi to stačí na celkové druhé místo v sérii.

finále:

V malém finále mužů bojovali o vítězství čeští jezdci Petr Pala a Dominic Kvapil. Při výjezdu na řadu zvítězil Bala a s ním i poslední stupeň na stupních vítězů na pátém místě.

Jako další se postavily ženy. Téměř všichni se těšili na souboj Josie McFall a Simony Jirkové, ale Katherine Oldfield byla každým kolem po celý víkend jistější, takže se nedá odepsat. Brána klesla a McFall dostal cvaknutí. První katastrofa v řadě byla ale zastavena, když se dala dohromady s Jirkovou. Oba jezdci tvrdě havarovali na první rovince a Oldfield na vnější bráně byl čistý.

McFall s Jirkovou byli naštěstí v pořádku, ale chvíli trvalo, než se zase rozjeli. Oldfield byl stažen. Dav viděl obrovský rozruch na kartách a opravdu za tím stál. Projeli jste cílem a nemohli jste uvěřit tomu, co se právě stalo. Největší světový závod 4X byl dokončen za minutu jízdy a byla tak vysoko. Druhá skončila Jerková a třetí McFall.

McFall byl konzistentní po celý rok a znovu získal v roce 2023 4X ProTour Elite ženský celkový titul. Gratuluji jí.

Tak tohle byl závod, na který všichni čekali. Bojový král JBC 2023. Tomáš Slavík obsadil bránu 1, Pavel Reinl na 2, Erik Emrich na 3, Justo Dadella na 4. Brána spadla a Slavík byl venku uvnitř. Naproti tomu Emmerich a Dadella se sešli, když vystoupili. Slavík byl daleko a Renel vypadal jako druhý. Emmerich byl nejrychlejší a skončil třetí. S velkými mezerami se pozice udržela a Slavík vyhrál svůj desátý po sobě jdoucí JBC 4X Revelations event.

Výsledky 4X ProTour 2023 Kolo 4: JBC 4X Revelations

štíhlý

První – Catherine Oldfield

Druhá – Simona Žirková

Třetí – Josie McFall

muži

První – Tomáš Slavík

Druhý – Pavel Renl

Třetí – Eric Emmerich

Za čtvrté – Gusto Dadilla

Pátý – Peter Ball

CELKOVÉ VÝSLEDKY 2023 4X ProTour:

štíhlý

První – Josie McFall

Druhá – Jolanda Keener

Třetí – Catherine Oldfieldová

Čtvrtá – Simona Žirková

Pátá – Lena Power

muži

První – Tomáš Slavík

Druhý – Gusto Dadilla

Třetí – Scott Beaumont

Čtvrtý – Thomas Brožek

Pátý – delfín Stefano

Po úžasném korunovačním ceremoniálu je čas na oslavy. Nejlepší DJs a kapely v České republice se seřadili, aby byli součástí této úžasné party.

Chceme jen poděkovat Tomáši Slavíkovi a jeho týmu v JBC bikepark. Tenhle chlap prostě šel nad rámec toho, aby vytvořil jeden z, ne-li největší závodní den na horských kolech vůbec. Zábava, atmosféra, trať, jízdy, fanoušci a party byly neuvěřitelné.

Díky mým 4X jezdcům a týmům; Ukazujete světu, co všechno je možné na našich horských kolech.

