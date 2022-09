Studie zjistila, že každodenní konzumace brusinek může zvrátit kognitivní pokles u starších dospělých

Konzumace brusinek každý den by mohla zvrátit kognitivní pokles u starších dospělých, nová studie zdůrazňuje potenciální objevy superpotravin.

Vědci z University of North Carolina zjistili, že starší Američané, kteří již mají prokazatelné kognitivní problémy, mohou velmi těžit z každodenní konzumace ovoce. V mnoha případech dosáhlo zdraví jejich mozku stejné úrovně jako u lidí, u kterých nebyla známa žádná historie poklesu kognitivních funkcí.

V současné době nejsou známy žádné způsoby léčby stavů, jako je demence. Nebyla objevena žádná spolehlivá léčba, která by zpomalila její progresi. Výsledky této studie jsou potenciálně průlomové a ukazují, že jednoduché ovoce dokáže to, co medicína po desetiletích lékařského výzkumu ještě nevyvinula.

Borůvky jsou již dlouho známé jako „superpotravina“, se svými antioxidačními vlastnostmi a mnoha dalšími vitamíny a minerály spojenými se zdravím mozku a sníženým rizikem srdečních chorob a rakoviny, mezi jinými zdravotními přínosy.

Nová studie zjistila, že každodenní konzumace brusinek může zvrátit kognitivní úpadek a posílit celkové zdraví mozku

Vědci, kteří svá zjištění zveřejnili začátkem tohoto měsíce v Nutriční neurovědyúdaje od 86 starších dospělých ve věku 65 až 80 let.

Seskupte všechny kognitivní problémy, které si sami nahlásili. Dalších 43 subjektů ve stejné věkové skupině bez hlášení mozkových problémů bylo přijato jako kontrolní skupina.

Po úvodním screeningu k určení kognitivního výkonu na začátku studie byli účastníci rozděleni do dvou skupin – jedna, která přidala brusinkový prášek do své stravy, a druhá, která byla placebem.

Dr. Carol Cheetham, docentka psychologie a neurověd na University of North Carolina, která vedla výzkum, vysvětlila DailyMail.com, že tato studie konkrétně použila brusinky z Maine.

Fytochemikálie v bobulích vyvinuly obranu proti rakovině kůže, škůdcům a dalším prvkům v drsném severovýchodním prostředí.

V důsledku toho jsou tyto fytochemikálie bohaté na chemikálie, které jsou skvělé pro kognitivní zdraví jednotlivce.

„Fytochemikálie jsou sloučeniny v rostlinách, které se vyvíjejí, aby chránily rostliny před environmentálním stresem, houbami, bakteriemi a viry,“ uvedla v prohlášení Dr. Mary Ann Leela, autorka výzkumného článku ze Státní univerzity v Severní Karolíně.

Dr. Carol Cheetham (na obrázku), hlavní autorka studie, uvedla, že každý den přimíchává do svého jídelníčku dva šálky borůvek, aby podpořila zdraví svého mozku.

Jakmile je lidé konzumují, předávají tyto zdravotní výhody i nám. Výzkumná studie provedená zde v NRI ukázala, že fytochemikálie specifické pro brusinky jsou důležité pro zdraví mozku.

Účastníci každý den přimíchají prášek do jídla. O šest měsíců později podstoupili znovu kontrolu kognitivního zdraví.

Výzkumníci zjistili, že u těch, kteří konzumovali borůvky každý den, se po tomto období výrazně zlepšila rychlost jejich duševního zpracování.

Byl obnoven do bodu, kdy v průměru měli stejnou rychlost zpracování jako kontrolní skupina, která nehlásila žádný kognitivní pokles.

Rychlost zpracování je schopnost mozku ukládat a následně získávat informace. Vědci to nevidí jako klíč ke všem mozkovým funkcím – a jeho zlepšení ukazuje celkový skok ve zdraví mozku.

Zatímco studie byla relativně malá, Cheatham doufá, že její tým našel přirozené řešení kognitivních problémů, které ovlivňují miliony Američanů.

Tyto borůvky jsou k dispozici v sekci mraženého ovoce v mnoha obchodech s potravinami po celé Americe.

Pokud je člověk nemůže najít, doporučuje jakékoli modře zbarvené ovoce, jako jsou borůvky, fialové hrozny nebo ostružiny, pro menší podporu kognitivního zdraví.

Cheetham řekla, že osobně přimíchávala borůvky do své každodenní stravy a každé ráno si z nich přimíchala asi dva šálky do svého smoothie.

Průměrnému člověku, který doufá, že si udrží svůj mozek co nejlépe, se doporučuje přimíchávat bobule do svého jídelníčku pokud možno denně, a dokonce i mnohem menší množství denního příjmu Cheathamu může být účinné.

„Jíst brusinky nemá žádné vedlejší účinky,“ řekla.