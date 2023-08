Den 3, výsledky, výsledky, Ajla Tomljanovic odstupuje, zranění, Australané v akci, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas mimo, Novak Djokovic, Ija Swiatek, nejnovější aktualizace

Vzrušení kolem návratu Agly Tomljanovicové na kurt opadlo poté, co odstoupila ze zápasu ve druhém kole proti nasazené č. 4 Eleně Rybakinové.

Tomljanovič letos po lednové operaci kolene ještě nehrál soutěžní zápas, ale neztrácel čas oprašováním.

Streamujte přes 50 sportů živě a na vyžádání s Kayo. Připojte se nyní a začněte ihned vysílat >

Třicetiletá hráčka porazila Maďarku Banu Udvardyovou 3-6 6-2 6-4 a postoupila do druhého kola, kde se střetne s Rybakendou.

Tomljanović však musel kvůli zranění odstoupit Tenisový novinář Craig Gabriel od té doby tvrdil Byl to problém s pravou paží.

US Open 2023 australské hvězdy je v ostrém kontrastu s její ohromující jízdou v roce 2022, kdy na cestě do čtvrtfinále porazila americkou superstar Serenu Williamsovou.

Třetí den to ale pro australský tým nebylo bezútěšné, protože Rinki Hijikata porazil Martona Fucoviche a poprvé v kariéře postoupil do třetího kola grandslamu.

Hijikata vyhrál 6-1 6-2 6-1 a bude hrát Casper Road nebo Zhang Zhichen.

Bývalá světová trojka Dominic Thiem byl nucen odstoupit ze svého střetnutí ve druhém kole proti Benjaminu Shiltonovi, ale z úplně jiného důvodu.

Thiem před zápasem zvracel a pokusil se o to znovu během přestávky v koupelně uprostřed zápasu, ale nedokázal to.

Po celý zápas se zdál nemocný a jeho stav se zhoršoval, než dosáhl vrcholu na začátku druhého setu.

„Jsem úplně naštvaný,“ řekl Tim rozhodčímu.

„Cítím se tak ***.“

Thiemovo stažení přineslo vítězství Sheltonovi 7:6, 1:0 ve prospěch Američana.

Rakušan už z turnaje odstoupil kvůli těžkému žaludečnímu záchvatu.

Tim určitě viděl lepší dny. (Foto Mike Staub/Getty Images Severní Amerika/Getty Images přes AFP) Zdroj: Agence France-Presse

Novak Djokovič ve středu postoupil do třetího kola US Open a hnal se za 24. grandslamovým vítězstvím, zatímco Ija Swatik a Coco Gauff zůstali ve čtvrtfinálovém souboji v New Yorku.

Djokovič se shromáždil proti 76. nasazenému Bernabému Zapatovi Mirallesovi, vyhrál 13 z posledních 15 zápasů a během dvou hodin na Arthur Ashe Court prošel kolem 6-4 6-1 6-1.

Srbská hvězda se utká s krajanem 32. nasazeným Laslem Diriyem, zatímco Djokovič pokračuje ve svém rekordu, kdy se v New Yorku vždy dostal alespoň do 32. místa.

„Ve 36 letech, 20 let po příchodu do New Yorku, jsem stále hladový, abych na tomto kurtu hrál co nejlépe,“ řekl Djokovič, trojnásobný šampion US Open.

„Mám zkušenosti a rozumím tomu, co dělat v důležitých okamžicích. Šetřit energii a soustředit se na přítomný okamžik. Obhájce titulu a světová jednička Swiatek porazil Australanku Dariu Saville 6-3, 6-4.“

Polák se chce stát první ženou, která úspěšně obhájí titul z US Open od triumfu Sereny Williamsové v treble v letech 2012-14.

Djokovič postoupil do třetího kola US Open. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images Severní Amerika/Getty Images přes AFP) Zdroj: Agence France-Presse

„Nebylo to jednoduché, ale jsem šťastná, protože jsem se snažila hrát svou hru a hrát s velkou silou a jsem šťastná, že jsem se dostala do třetího kola,“ řekla Swiateková, která se žene za svým pátým grandslamovým titulem.

Swiatek se nyní v pátek utká se Slovinkou Kajou Jovan o postup do šestnáctky.

Devatenáctiletá Gauffová porazila 16letou Miru Andreevovou, nejmladší hráčku v remíze, 6-3 6-2 a pokračovala ve své solidní jízdě na tvrdých kurtech letos v létě po titulech ve Washingtonu a Cincinnati.

Šestá nasazená hráčka, která je v New Yorku považována za jednoho z favoritů, se utká s Belgičankou Elise Mertensovou o místo mezi šestnáctkou poté, co porazila Andreevovou podruhé na třech grandslamech.

„Prostě jsem se naučil být agresivní, protože když jí něco dáte, využije toho,“ řekla Gauffová, která loni v červnu na Roland Garros porazila Andreevovou ve třech setech.

„Má před sebou skvělou budoucnost. Věřím, že se do této fáze ještě mnohokrát vrátí.“ Mertensová, nasazená 32, se probojovala z pokraje a v tiebreaku druhého setu zachránila dva mečboly, aby vyprovodila nebezpečnou Collinsovou, loňskou vicemistryni Australian Open.

Ija Swiatek porazila Australanku Dariu Savilleovou ve dvou setech. (Foto: Kenna Betancourt/AFP) Zdroj: Agence France-Presse

Více pokrytí

‚Plivni jim do tváře‘: Nejnovější brutální čin superstar otřásl US Open

Ďábel si zajistil vítězství, když poslal šest balících se Australanů do brutální krveprolití na US Open

Amerika o ni přišla kvůli chlapcovým dováděním na US Open

Belgičanka, která měla ve vlastním pokutovém území oporu v trojnásobné vítězce US Open Kim Clijstersové, postoupila 3-6 7-6 (9/7) 6-1 a nyní čeká na Gauffovou.

Mizerná jízda Stefanose Tsitsipase pokračovala i na US Open, kde v pěti setech prohrál s jednadvacetiletým Švýcarem Dominicem Strickerem.

Tsitsipas podal na vítězství v zápase, ve čtvrtém setu vedl 5:3, ale Stricker, který je na 128. místě na světě, dokázal vyhrát 7:5, 6:7 (2/7), 6:7 (5/7), 7-6 (8/8). 6), 6-3 za něco málo přes čtyři hodiny.

„Nevím jak. Udělal jsem to tak nebo onak. Vlastně jsem trochu němý, ale je to skvělý den,“ řekl Stricker, který před tímto týdnem vyhrál pouze jeden grandslamový zápas.

Sedmý řecký nasazený Tsitsipas a dvojnásobný grandslamový finalista během šesti návštěv New Yorku nikdy nepostoupil dál než do třetího kola.

Desátá nasazená Karolína Muchová, která se letos dostala do finále French Open, porazila Magdalenu Fritschovou ve dvou setech.

Zlatá olympijská medailistka Belinda Bencicová skončila s britskou kvalifikantkou Lilli Miyazaki 6-3 6-3, ale brazilská 19. nasazená Beatrice Haddad-Maiaová porazila Taylor Townsendovou 7-6 (7/1), 7-5.

Pátý nasazený Casper Ruud, vicemistr na třech z posledních šesti turnajů včetně loňského US Open, se ve středu ve svém druhém kole střetne s Číňanem Zhang Qichenem.

Čtvrtá nasazená žena Elena Rybakina hraje v nočním sezení s Louisem Armstrongem s Australankou Ajlou Tomjanovicovou, pod záři reflektorů se potkávají i odvěké rivalky Petra Kvitová a Caroline Wozniacki.

Australané v akci třetí den

Daria Saville (Austrálie) porazila (1) Iga Swatik 6-3, 6-4

Ajla Tomljanovic (Austrálie) porazila (4) Elena Rybakina křížová chůze

Rinki Hijikata (Austrálie) Porážkou Martona Fucoviche 6-1, 6-2, 6-1

Zachyťte veškerou akci ze dne 3 na US Open v našem živém blogu níže!

Nevidíte blog? klikněte zde