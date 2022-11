Google jde kupředu tím, že poskytuje bezplatnou výrobu křemíku s otevřeným zdrojovým kódem od GlobalFoundries

Potřebujeme vaši podporu: Věděli jste, že stovky článků napsaných na Phoronix každý měsíc jsou napsány jedním člověkem, který pracuje dlouhé hodiny? Phoronix.com nemá úplnou redakci s neomezenými zdroji a je závislý na lidech, kteří čtou náš obsah bez blokování reklam a místo toho na lidech, kteří si předplatí Phoronix Premium, aby získali naši službu bez reklam s dalšími doplňkovými funkcemi.

Google oznámil své financování výroby křemíku pro projekty sdílení open source pomocí skupiny pro návrh procesů s GlobalFoundries.

jako část Snaha společnosti Google umožnit projektům s otevřeným zdrojovým kódem snadnější přístup ke konstrukci křemíku a výrobě čipůOdemkli zdroje a pokryli náklady na projekty s otevřeným zdrojovým kódem na výrobu jejich raných čipů v procesu SkyWater 130nm, který následoval Upgrade pro 90nm proces SkyWater. V srpnu to bylo oznámeno Google a GlobalFoundries vytvářejí sadu Open Source Process Design Kit (PDK) Zacílit na technologickou platformu GloFo 180nm „180MCU“.

Během původního oznámení bylo naznačeno, že Google bude i nadále nabízet „beznákladový program realizace křemíku“, který pokryje počáteční šarže výroby čipů pro ty, kteří dokončí úspěšný návrh čipu s otevřeným zdrojovým kódem. S programem SkyWater pokryl Google náklady na šest výletů raketoplánů, které umožnily dosáhnout 350 unikátních konstrukcí v křemíku a asi 240 z nich bylo úspěšně vyrobeno.





Google

Google nyní oficiálně oznámil své financování open source výroby křemíku pomocí GlobalFoundries 180nm PDK. V nadcházejících měsících se uskuteční řada bezplatných raketoplánů s GF180MCU. Stejně jako u předchozích běhů musí být křemíkové návrhy plně open source, musí být replikovatelné ze zdrojových návrhů, musí být předloženy ve stanovených lhůtách a musí projít předvýrobním testováním. Ačkoli 180nm není pro vlajkové PC komponenty příliš zajímavé, 180nm má stále spoustu aplikací v reálném světě a používá se v různých oblastech, jako je internet věcí, automobily a další základní elektronika.



Výroba 180nm CPU se používala v dobách některých CPU Intel Celeron Socket 478 (na obrázku) a také AMD Athlon Thunderbird, Duron a dalších. 180nm výroba GlobalFoundries je stále užitečná pro další organizace ASIC – zejména pro začínající open source projekty, kde náklady hradí Google.

První testovací raketoplán nyní běží do 5. prosince pro aplikace. Kdo chce vědět víc, může to vidět Tento příspěvek je na blogu Google Z open source blogu s This Shuttle Sponsorship, který byl oznámen 31. října, ale tento víkend se objevuje v jejich RSS kanálu.