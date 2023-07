Zrušená výletní loď stojí místní ekonomiku 400 000 liber, podle Port of Portland.

Šéfové v přístavu Dorset uvedli, že zrušení výletní lodi stálo místní ekonomiku přibližně 400 000 liber.



Očekává se, že do Port of Portland o víkendu přijede princezna Princess Cruise Lines’ Regal Princess s více než 3 600 cestujícími. Přístav je stále v procesu zjišťování úplných skutečností za zrušením.

Šéfové spočítali 400 000 liber pomocí statistik odvětví založených na útratách cestujících na hlavu, útratách posádky a vedlejších příjmech pro místní přepravce a další dodavatele.

Generální ředitel Port of Portland Bill Reeves uvedl, že návštěvy výletních lodí do Port of Portland každoročně přispívají 10 milionů liber do místní ekonomiky. Samotná návštěva královské princezny by místním podnikům přinesla přibližně 400 000 liber.

To zahrnuje útraty v obchodech, restauracích, kavárnách, barech a turistických atrakcích, u průvodců a taxislužeb, jakož i u osob v dodavatelském řetězci, jako jsou provozovatelé autobusů a autokarů, a prostřednictvím nepřímých výdajů. Přístav také přišel o poplatky za kotvení, ale celkové náklady pro místní ekonomiku jsou výrazně převáženy.“

Zrušení přišlo ve stejný den, 8. července. jako protesty v Portlandu o blížícím se příjezdu lodi, která má ubytovat žadatele o azyl.

Port of Portland má letos přijmout rekordní počet cestujících na výletních lodích, včetně lodí využívajících nové hlubinné kotviště za 26 milionů liber, které umožňuje zakotvit větším lodím.

Reeves pokračoval: „Výzvy Cruise nejen vytvářejí a podporují místní pracovní místa a ekonomiku, ale vytvářejí významnou expozici regionu a pomáhají podporovat opakované návštěvy.

Do budování našeho podnikání v oblasti výletních lodí bylo vynaloženo značné množství času a úsilí, abychom diverzifikovali příjmy v přístavu a podpořili místní ekonomiku, jejíž jsme hrdí na to, že jsme její součástí. Význam těchto plaveb nelze podceňovat.“

Začátkem tohoto roku uspořádal přístav letní akci pro obchodní skupinu Cruise Britain ve Weymouthu a Portlandu, která do této oblasti přivedla vlivné osobnosti průmyslu. Port of Portland zaměstnává 53 lidí a má řadu nájemců, včetně lodních společností, které poskytují práci více než 250 lidem.





Pan Reeves dodal: „Všechny ostatní hovory pokračují podle plánu po zbytek sezóny. Ve skutečnosti jsme byli schopni vyhovět Norwegian Dawn v pondělí poté, co jsem požádal o brzký příjezd kvůli nepříznivému počasí jinde.“

„Měla na palubě 2 360 hostů, z nichž asi polovina odjela v pondělí večer do Weymouthu, utrácela peníze v restauracích, kavárnách, hospodách a bufetech a podle všeho se skvěle bavila.“

