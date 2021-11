Wisconsin vs. St. Thomas Synopse The Badger Herald

10. listopadu byl jmenován nový trenér Marisa Moseleyová Své první vítězství v kariéře získala při svém debutu v Madisonu proti týmu St. Thomas vedeném Ruth Sean, když porazila Tommys výhrou 67-51 v Cole Center.

Ve sníženém úsilí bez talentovaného střelce Julie PospíšilováMoseley, která v současné době reprezentuje Badgers v zahraničí za Českou republiku, se rozhodla pro start prvňáčky Krystynu Ellew po boku Sydney Hilliard, Katie Nelson, Brooke Schramek a Sara Stapleton.

Rozhodnutí zařadit nováčka do základní pětky se jistě vyplatilo. Ellew, nejlepší střelec všech dob na střední škole Taft v Chicagu, dokončil tým s 29 body, chytil 5 doskoků a za 34:47 minuty zaznamenal perfektní skóre 8:8 z charitativního baru. Strážce 5’10“ vyryl její jméno do knihy rekordů ve Wisconsinu a jmenoval v roce 1998 jmenovanou Teresu Huffovou do atletické síně slávy University of Wisconsin, kde se jí dostalo vůbec prvního místa v procentuálním podílu trestných hodů na jeden zápas v prvním ročníku. Rodák z Chicaga také poskočil na páté místo v jednom zápase a vstřelil první gól a vyrovnal se tak další legendě Badger, Jolene Andersonové.

Požádal jsem vedení, aby popsalo pocit, že jsem se připojila k rodině Badgerů, a ona přiznala: „Nevěděla jsem, kolik bodů jsem během zápasu získala. Chtěla jsem jen vyhrát… Když jsem to potom slyšela, je to skvělý.“

„Hrála neuvěřitelně… Ukázala svůj neuvěřitelný talent ve skórování a nebojí se být fyzicky zdatná, zvlášť když byla studentkou,“ řekla Moseleyová. „Jsem na ni neuvěřitelně hrdý.“

Ellew napáchal největší škody ve druhé čtvrtině, když u 15 ze svých 29 branek zasáhl tři pohledy zpoza oblouku, dva trestné hody a dva góly ze hry za dva body. Po turbulentním začátku 14:13 v první hrací třetině vedl nováček Wisconsin v brzkém nárůstu a přispěl k 14bodovému vedení a 13bodovému švihu v první půli.

Navzdory defenzivnímu tlaku na hřišti a pokusu o comeback St. Thomas pozdě v zápase se Badgers nikdy neohlédli. V každé čtvrtině překonali Tommy, provedli 17 kol a nasbírali 7 krádeží.

Jako tým Wisconsin střílel 44,6 % z pole, 35,7 % ze tří a 92,3 % ze série. UW se dostal do vedení o 32 bodů, 12 bodů nad Sinnovou skupinou a dokázal se zastavit o 20 bodů v přechodech. Junior Guard a nejlepší střelec pro sezónu 2020-2021 Sydney Hilliard v čele s týmem přidal 17 bodů, tři asistence a šest doskoků. Kate Nelsonová, tým prvního týmu All-Patriot League 2021, která na Bostonské univerzitě obsluhovala rozehrávače Mosleyho, nasbírala čtyři krádeže a rozdala čtrnáct centů na nejvyšší úrovni v zápase 38:30 minut na tvrdém dřevě.

Útočnice Erin Norlingová vedla Tommys s 15 góly, zatímco Kaia Porter, druhá nejvyšší střelkyně v sezóně 2020-2021, sama zaznamenala 13 bodů. St. Thomas nashromáždil o sedm přihrávek více než UW, ale vypálil pouze 28,6 % z hloubky a 40 % z pole. V první sekci, kterou jsem v historii show testoval, Sinn nedokázala porazit hladové Badgers.

Příští domácí zápas Wisconsinu proti Mike Lane a NJIT Highlanders je naplánován na 13:00 14. listopadu. V neděli očekávejte další silný výkon od Hilliarda, Nelsona a Ellewa.