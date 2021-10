Majitel Froggy Has Island Focus | Zprávy, sport, práce

[email protected]

Boris a Romana Gavrinevovi koupili Froggy’s v St. James v roce 1999. Do roku 2004 vykoupili své partnery a stali se jedinými vlastníky.

Nákup Froggy’s však byla jen část realizace “Americký sen” pro pár.

Gavrinevová, která se narodila v komunistické České republice (dříve Československo), řekla, že ona a její manžel nikdy nebudou mít příležitost podnikat nebo něco vlastnit. V roce 1986 se přestěhovali do Ameriky a od roku 1989 žijí na Pine Island. Začala pracovat jako servírka v Oyster House (nyní Missiles) a v té době řekla, že poznala mnoho obyvatel ostrova.

“Když jste v tomto odvětví, poznáte spoustu lidí a lidé poznají vás,” Ona řekla.

Cestou spustila maják a Gavriniv se dozvěděl, co organizace s ostrovem dělá. Gavriniv, která má srdce pro znevýhodněné a seniory, řekla, že zvažovala adoptovat někoho, kdo by každý den pomáhal s jídlem, ale místo toho se rozhodla pomoci několika lidem prostřednictvím programu Beacon Bites. Gavriniv každý týden zajišťuje, aby příjemci dostali domácí jídlo, a jednou měsíčně jídlo doručuje zdarma.

“Chtěl jsem někoho adoptovat a stejně ho nakrmit, takže nemám problém to udělat jednou za měsíc na svém tunelu. Můj příspěvek by byl,” řekl Gavrinev.

Gavrinevová řekla, že se vždy naučila vracet, protože nikdy nevíte, kdy se ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat pomoc.

Někteří z Froggyho klientů zjistili, co dělají, a začali darovat peníze, aby pomohli vyrovnat náklady Gavrinevových.

Řekla, že část její lásky k restauraci i k ostrovu je vrozená, protože je někým, kdo má rád být kolem a komunikovat s ostatními.

“Dělat to, co dělám, je pro mě přirozené. Je mi velmi dobře a jsem tady ráda – vše, co vím, protože to dělám celý život, a to, že mohu udělat něco pro ostatní, mě dělá šťastným.” řekl Gavrinev.

Kromě přípravy jídla pro Beacon Bites Gavrinevová řekla, že se snaží přinášet domů jídlo, kdykoli je to možné, pro jednoho ze svých sousedů, který je sám.

Froggy’s nyní začal otevírat své brány o víkendech na snídani, takže je bez dne volna.

Froggy’s se nachází na 3620 Stringfellow Road v St. James.