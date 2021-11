Online unikly záběry z remasteru Grand Theft Auto

Herní záběry z připravovaného remasteru Rockstaru jeho trilogie Grand Theft Auto z éry PS2 se objevily online poté, co byly zjevně nahrány herní záběry z raných verzí. VGC shromážděny dohromady tři Youtube Stahování A 1 příspěvek na Redditu, který se mezi nimi objeví více než hodina stopáže Grand Theft Auto IIIA Grand Theft Auto Vice City, A Grand Theft Auto: San Andreas.

Ačkoliv Grand Theft Auto: The Trilogy – Ultimate Edition Pouhý den od vydání Rockstar nesdílel žádné podstatné herní záběry z remasterovaných her. upoutávka Vydáno minulý měsíc Zaměřuje se téměř výhradně na scény ze tří her spíše než na herní vylepšení, která Rockstar slibuje pro téměř dvě desetiletí starou trilogii.

Ale tyto uniklé herní klipy poskytují lepší představu o tom, jak je budete hrát. Zobrazují nové uživatelské rozhraní herního kolečka pro výběr zbraní, které zdědili později GT Hry, dejte představu o tom, jak to funguje Grand Theft Auto VOvládací prvky inspirované akcí v akci. jeden z Podsvětí Zdá se, že klipy obsahují záběry hráče, který aktivuje cheat kód a objeví se v tanku (podívejte se na to asi v 16:10 níže).

Mezi další slibovaná vylepšení patří přepracovaná grafika, lepší navigace napříč herními minimapami a moderní funkce kvality života, jako jsou úspěchy a trofeje na Xboxu a PlayStationu. Na Switchi bude hra obsahovat ovládací prvky typu point-and-shoot a ovládání na dotykové obrazovce a hry na PC budou kompatibilní s technologií DLSS společnosti Nvidia.

Grand Theft Auto: The Trilogy – Ultimate Edition Oficiálně bude digitálně spuštěn zítra, 11. listopadu, za 59,99 $ (54,99 GBP) a bude k dispozici pro Nintendo Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One a nejnovější sérii X/S a PC prostřednictvím Rockstar Games Launcher. Fyzická verze bude vydána 7. prosince, zatímco verze pro iOS a Android budou vydány v první polovině příštího roku.