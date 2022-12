Rychlá fakta o meteorické sprše Geminid

Meteorický roj Geminidy Vrcholí ve středu ráno a bude k vidění až do 17. prosince.

Podle NASA začala sprcha v úterý kolem 21 nebo 22 hodin CST a očekává se, že vyvrcholí ve středu v 6:00 CST.

Pozorovatelé oblohy mohou Geminidy vidět i poté, co dosáhli vrcholu, ale oddaní pozorovatelé mohou zahlédnout jednu nebo dvě v noci 17. prosince.

Za ideálních podmínek produkují Geminidy přibližně 100 až 150 meteorů za hodinu.

Letos na to upozornila NASA Ubývající klenutý měsíc To by ztížilo pozorování, což by mělo za následek pouze 30 až 40 viditelných meteorů za hodinu na vrcholu na severní polokouli, v závislosti na podmínkách na obloze.

Geminidy jsou však jasné.

Úlomky se pohybují rychlostí 78 000 mil za hodinu a většina z nich hoří ve výškách mezi 45 a 55 mil.

Zdá se, že meteority vyzařují Ze souhvězdí Blíženců.

Ti, kteří jsou blízko radiantu, mají velmi krátké trasy a snadno je přehlédnete.

Sledujte meteor do souhvězdí Můžete určit, zda jste viděli Geminidu. Současně se vyskytují další slabší přeháňky.

Geminidy vznikly z trosek asteroidu 3200 Phaethon, který oběhne Slunce každých 1,4 roku.

Každý rok Země prochází stezkou trosek.

Na jižní polokouli diváci vidí pouze čtvrtinu sazeb na severní polokouli.