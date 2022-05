Aktualizace dat COVID-19: Texas Medical Center oznamuje, že poskytlo poslední aktualizaci

HOUSTON, Texas (KTRK) – O dva roky později texaské lékařské centrum oznámilo, že v pondělí poskytlo na svůj řídicí panel nejnovější aktualizaci dat COVID-19.

„S pokroky v léčbě a úspěchy v očkování jsme nyní schopni účinně se vypořádat s virem v naší komunitě. V pondělí 9. května TMC zveřejní finální sadu dashboardů, které doplní toto společné úsilí. Děkujeme všem účastníkům napříč TMC členské organizace, které předložily Tyto údaje jsou za více než dva roky,“ uvedla TMC na svém webu.

V posledním souboru dat TMC hlásilo v průměru 645 nových případů hlášených denně během týdne od 2. května ve srovnání s 377 v předchozím týdnu. Počet případů denní hospitalizace se snížil na 59 z 62 v předchozím týdnu.

„Nemyslím si, že je někdo připraven vztyčit vlajku (říkat) Napadli jsme. Skončili jsme. (nebo) Tohle je konec.“ řekla Roberta Schwartz, která je výkonnou viceprezidentkou Houston Methodist Hospital. „Chtěl bych vám říct, že jsme teď v klidu. Když jste ve stabilním období, moc lidí nesleduje váš přístrojový panel.“

Kombinovaná míra pozitivity pro Houston a Harris County je 5 %.

„Důvod, proč jsou některé snahy zaměřeny na jiné věci, je ten, že v současnosti vidíme nižší závažnost onemocnění, nižší počet hospitalizací a méně úmrtí,“ řekla Dr. Erica Brown, dočasná místní zdravotnická autorita pro veřejné zdraví okresu Harris. . „Věříme ve svůj stát nebo provincii, nerad používám slovo relax, ale můžeme snížit část našeho úsilí.“

Brown řekl, že stále vidí lidi, kteří hledají na místě testování a vakcíny. Řekla, že mnoho lidí, kteří chtěli výstřel, zpočátku váhalo a chtěli vidět, jak to udělali ostatní.

Očkování připisuje nízké míře hospitalizace, kontrolovatelnému počtu pozitivních případů a velkým událostem, jako je Houston Rodeo, které nezpůsobí nárůst v komunitě.

„Nezaznamenali jsme boom v rodeu a jsme z toho velmi nadšení,“ řekl Brown. „Nemohu dostatečně zdůraznit, vím, že stále říkám, že to hodně souvisí s naší proočkovaností a úsilím, které všichni vynakládají, aby byla naše komunita bezpečná.“

Ale navzdory tomu, co by se mohlo zdát jako velký krok od TMC k zastavení aktualizace jejich COVID dashboardů, Schwartz řekl, že virus není do té míry, aby byl považován za další běžné onemocnění.

„Jedna věc, kterou jsem se o COVIDu naučil,“ řekl Schwartz, „je snažit se plně nepředvídat na základě toho, co se děje dnes a co se stane příští měsíc.“ „Pokaždé, když si myslím, že budeme až do podzimu v klidu, objeví se nová vlna nebo nová proměnná. Nemyslím si, že bychom byli v situaci, kdy máme chřipkovou sezónu nebo nemáme chřipku.“ sezóna.“

Ti, kteří doufají, že budou pokračovat ve sledování čísel v Houstonu a Harris County, mohou sledovat své nejnovější zprávy kombinovaná palubní deska.