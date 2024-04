Jak se vypořádat se svými pastmi a věžemi v Destiny 2 Onslaught

Benjy

No, tohle je velká změna hry. Klíčem k úspěšné útočné obraně v Destiny 2 není jen vaše stavba a dovednosti, ale také to, jak využíváte obranu ve svých oblastech k rozdrcení nebo rozptýlení nepřátel. Ukazuje se, že trojité miny jsou trochu plýtvání, ale nejlepší obranou v tomto režimu jsou vytěžené věže nebo vytěžené nástražné pasti (Shaxxmaxxed). Ale pro dostane Dosáhli svého limitu, potřebují… nezemřít. To může být obtížné.

No, ukázalo se, že je tu jedna hráčsky oblíbená závada, o které jsem si na 95 % jistý, že není zamýšlenou mechanikou. To jsem viděl poprvé od Redditor sh/SAB50106 Když jsem to sám vyzkoušel, mohu potvrdit, že nejen že to jde, ale pokud to umíte, určitě to dokáže zachránit celé playbacky. To není těžké.

V tuto chvíli si musíte být vědomi toho, že baterie ADU, které upustí silnější nepřátelé, mohou být vrženy na ADU, aby získali zpět své zdraví a získali více odpadu. Toto je základní mechanika režimu. Ale rozhodně si neuvědomujete, že mohou být také vrženi na pasti a věže, aby je vyléčily, když utrpí poškození.

Ne, nemyslím si, že je to záměrné chování, protože ve skutečnosti může být léčivé Nepřátelé Také při házení se zdá, že jsou to obecně jen léčivé koule, které jsou zakódovány tak, aby vyléčily vše, čeho se dotknou. V tomto případě ve skutečnosti neutrácíte míč za léčení své obrany. To znamená, že neexistuje žádné „automatické sledování“ a stačí hodit míč na své věže a pasti, abyste ho vyléčili, sebrali ho a udělali to znovu.

Na věžích nebo nástražních pastích nejsou žádné skutečné ukazatele zdraví, ale nástražné pasti budou blikat červeně, když se chystají zemřít. Můžete říct, že to fungovalo, protože po několika hodech míče přestane blikat červeně a může se vrátit k útoku na nepřátele. Teoreticky by neměl existovat způsob, jak tyto věci skutečně vyléčit. Nemyslím si, že by věže měly nějaké známky toho, že by byly poškozeny a zemřou, ale pokud v kole uvidíte skupinu nepřátel zasahujících věž, pravděpodobně byste ji měli vyléčit míčkem. I když to nevidíš, garantuji, že se to léčí.

Mějte na paměti, že se zjevně předpokládá, že budete používat většinu svých koulí k léčení ADU, protože to nejen ušetří vaše operace, ale může vám způsobit spoustu odpadu. I když pokud znáte trik „skill pop while throwing duplicate balls“, budete se toho hodně učit.

Teď, když to dělám, jsem viděl, jak si lidé myslí, že trolluji tím, že házím míčky ze všech našich návnad, ale píšu to jako veřejné oznámení, že to funguje a mělo by to dělat více lidí, aby si ušetřili házení s silnější návnady. Netuším, jestli to Bungie v brzké době opraví (už vědí, neviňte tento příspěvek), ale do té doby ty obrany uzdravte.

