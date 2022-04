Oleksandr Usyk začal trénovat v České republice

Před několika dny Oleksandr Usyk (19-0, 13 KO) opustil své rodné město Ukrajiny a překročil ukrajinsko-maďarskou hranici. Nyní je v Česku, kde zahájil první část přípravy na odvetu s Anthonym Joshuou (24-2, 22 KO). Postupem času plánuje ukrajinský tým tábor přemístit.

Alexandr Usic

Až donedávna bylo jasné, že boj Usyk-Joshua se bude konat znovu ve Spojeném království, ale objevily se zprávy, že Saúdská Arábie je připravena za boj zaplatit 120 milionů dolarů. Bylo také oznámeno datum – 25. června. Přesto je fotbalový stadion ve Velké Británii stále dějištěm zápasu. V červnu a červenci si Usik a Joshua znovu zkříží rukavice a vyzvou o pásy IBF, WBA a WBO v těžké váze.

„Chtěl jsem zůstat a bránit Ukrajinu, ale přátelé mě přesvědčili, že víc dosáhnu bojem v ringu, ne střelbou z kulometů. Bylo to velmi těžké rozhodnutí. Teď trénuji v Česku, protože mám přátelé tady, ale chci tu zůstat déle. Ne. Bylo by lepší přesunout tábor tam, kde bojuji. Po odvetě s Joshuou se vrátím do své vlasti, “řekl bývalý král těžké a těžké váhy šampion v několika edicích dnes.

„Často se snažím soustředit na trénink, nesledovat zprávy. Dělám to jen občas. Rodina a přátelé mě přesvědčili, abych si vypnul telefon a soustředil se pouze na produkt. Chci se dobře ukázat v ringu a reprezentovat tak Ukrajinu. Není to snadná situace, ale pomáhají mi modlitby a prosby k Bohu,“ dodal Usik.