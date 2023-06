Protidrogový výcvik zvyšuje osvětu mezi mladými Čechy

Školský drážní úřad navštívil i sousední země

Včera na plzeňském nádraží zastavil stříbrný vlak. Tato železniční služba však není určena k přepravě cestujících do jiné destinace, ale k tomu, aby přinesla určité znalosti a povědomí o problematice užívání drog.

Oficiálně nazvaný The Revolution Train funguje jako animovaná vzdělávací nevládní organizace zaměřená na publikum ve věku 12-17 let, což je skupina považovaná za nejvíce postiženou a vystavenou výzvám zneužívání drog a alkoholu.

Workshopy na kolech

Revolution Train je v provozu od roku 2009, přičemž interiér jednoho z jeho vozů byl navržen tak, aby sloužil jako interaktivní multimediální centrum.

Jedna část byla například zrekonstruována na kino, kde se promítají filmy, které vyprávějí příběhy o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti.

Návštěvníci se díky interaktivnímu prostředí stávají aktivními účastníky děje a jsou vtaženi do děje. O příběhu pak diskutují s odborníky v dalším stánku, který byl přeměněn na diskusní místnost.

Aby byly věci realističtější, je třetí stánek uspořádán tak, aby ukazoval různá prostředí spojená s užíváním drog: drogové doupě, vězeňská cela, místo autonehody nebo léčebna drogové závislosti.

„Je to určitě skvělý projekt, který odradí velké množství mladých lidí od drog, ale i alkoholu a kouření a ukazuje se, že sport hraje velkou roli i v prevenci. Do budoucna bychom chtěli, aby vlak do Plzně přijížděl na delší dobu, aby ho navštívilo co největší množství žáků a studentů,“ uvedl. uvedl člen zastupitelstva města Tomáš Moravec.

Vlak každoročně projíždí Českou republiku, základnou je Praha, a navštěvuje různá města, aby přinesl vzdělání a povědomí místním komunitám. Navštívila také sousední Slovensko, Polsko a Německo.