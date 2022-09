Sony představuje „první na světě“ plnoformátový bezzrcadlový robotický fotoaparát se zoomem a naklápěcím spodním okrajem

Sony má prohlášení Neobvyklá bezzrcadlovka, která se v podstatě snoubí Kino kamera FX6Technologie s dálkově ovládanými roboty. Podle společnosti FR7 je to „první na světě“ full-frame, pan-tilt-zoom (PTZ) fotoaparát s výměnnými objektivy.

Za cenu téměř 10 000 $ bez objektivu je určen pro profesionální produkce včetně reality show, koncertů, dramat, hudebních videí a dalších. Může být například instalován na kolejích panenky, jeřábu nebo stativu a sledovat předměty na dálku, aniž by překážel. Může být také namontován ve vozidle, s komplexními možnostmi zoomu, které dávají režisérovi zajímavější úhly a záběry.

Sony

Velký snímač umožňuje také více filmových snímků než typické robotické televizní kamery. „Kinematografický vzhled a dojem se rychle stávají standardem ve vysílání a živé produkci a otevírají nové cesty pro vyprávění příběhu,“ řekl Yang Chen, viceprezident Sony Electronics. „Současně jsme za poslední dva roky zaznamenali prudký nárůst obsahu vytvářeného vzdáleně nebo na malých, těžko dostupných webech.“

FR7 vypadá, jako by Sony uřízlo zadní část FX6 a ponechalo držák a malé tělo vklíněné do kompaktního systému pohonu. Je navržen tak, aby plynule natáčel a nakláněl při rychlostech v rozmezí od 0,02 do 60 stupňů za sekundu, s pohybem od plus minus 170 stupňů (pan) a -30 až 195 stupňů (naklonění). Uložte si až 100 pohledů z kamery a ovládejte je pomocí webové aplikace nebo volitelně 2 625 $ za dálkový ovladač RM-IP500.

10,3MP snímač je neobvyklá volba, protože nemusí být vhodný pro některé high-end produkty kvůli limitu rozlišení 4K. Nabízí však záznam 4K rychlostí až 120 snímků za sekundu nebo 1080p při 240 snímcích za sekundu. Navíc má nativní rozsah ISO 409 600 s více než 15 kroky dynamického rozsahu, takže je vhodný pro fotografování při slabém osvětlení. Dodává se také s širokými barevnými prostory S-Log3 gamma, S-Gamut3 a S-Gamut3.Cine pro technologii HDR a vylepšené možnosti úpravy barev.

Sony

Nabízí stejné možnosti automatického zaostřování jako FX6, včetně rychlého hybridního automatického zaostřování, automatického zaostřování na oči v reálném čase a sledování v reálném čase s dotykovým zaostřováním dostupným prostřednictvím webové aplikace. Sony slibuje rychlé a přesné AF s detekcí očí, které bude klíčové pro věci jako reality show nebo živé vysílání bez fyzické spouště. Dodává se také s vestavěným variabilním elektronickým ND filtrem, dvěma sloty SD/CFexpress typu A, ethernetovým portem pro dálkové ovládání (a napájení) a video výstupy SDI/HDMI.

FR7 Stojí 9700 dolarů Bez objektivu nebo 12 200 $ s objektivem Sony FE PZ 28-135 mm f/4 Cinema Lens. Předobjednávka má začít v USA 7. září a Sony ji ukáže na IBC 2022 v Amsterdamu koncem tohoto týdne.