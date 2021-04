Google Fi je 6 let starý a dostává nový neomezený tarif – TechCrunch

Google FiCelulární síť Google, dnes jich bude šest a na oslavu tým zavádí nový cenový plán, přezdívaný „Jednoduše neomezený“, který začíná na 60 $ měsíčně za jednu linku (až 30 $ za linku u tří nebo více linek ). Nový plán zahrnuje neomezené hovory a SMS v USA a také neomezené množství dat a textových zpráv v USA, Kanadě a Mexiku.

Možná si vzpomenete, že původní slib Fi byl jeden cenově dostupný plán průběžných plateb, kdy byste platili paušální sazbu za měsíc za základní službu volání a textových zpráv a poté zaplatili dalších 10 $ za každý gigabajt dat, který jste použili pro každý cyklus účet, maximálně do výše 80 $ měsíčně. V roce 2019Poté to Google změnil na v podstatě neomezený plán, přezdívaný Fi Unlimited, začínající na 70 $ za měsíc za jednu linku, se slevami za další linky.

Nový plán „Simply Unlimited“ je zkrácená verze původního plánu Unlimited, nyní nazývaného plán Unlimited Plus (ano, to je spousta jmen). Tento plán má nyní ještě mnoho dalších funkcí, které se ostřílení uživatelé nechtějí vzdát za mírně nižší cenu. Kromě všeho v plánu Simply Unlimited tento plán stále obsahuje bezplatné mezinárodní hovory do více než 50 zemí a mezinárodní data do více než 200 destinací, plus vysokorychlostní tethering hotspotů a 100 GB cloudového úložiště Google One.

Flexibilní tarif je stále možnost, a to se základním poplatkem 20 $ měsíčně za textové zprávy a volání za jednu linku (až 17 $ měsíčně za tři linky) a 10 $ za gigabajt dat, bez ohledu na to, zda použijte jej v zahraničí nebo doma – nebo Pro připojení k hotspotu. Google říká, že toto je plán, jak si vybrat, zda používáte WiFi hlavně – jako je tomu nyní u většiny z nás.

V zásadě platí, že pokud nemáte v plánu používat svůj telefon mimo Severní Ameriku, vypadá nový plán Simply Unlimited jako výhodný obchod, který se v závislosti na vašem případu použití dá porovnat příznivě s plány za podobné ceny od jiných dopravců – zejména pokud mezinárodní data je pro vás důležité.