„Prototyp“ původního iPodu byl navržen společností Apple, aby se zabránilo úniku

Je těžké uvěřit, že původní prototyp iPodu je něco, co se vám nevejde ani do kapsy. Panic, sada pro vývoj softwaru pro macOS a iOS, Škrábání původního prototypu iPodu – něco, co Apple pravděpodobně už nikdy nechtěl vidět – na počest 20. výročí iPodu (via 9 až 5 Mac).

Foto Panic

Jakkoli by to bylo vtipné, kdyby se Apple skutečně snažil, aby iPod vypadal jako neúspěšný pokus o kapesní přehrávač DVD, (bohužel) tomu tak není. Tweet od Tonyho Fadella, vynálezce iPodu, potvrzuje, že prototyp byl postaven tak, aby zabránil úniku skutečného designu iPodu před jeho vydáním.

Toto je prototyp iPodu P68/cimbálu, který jsme vyrobili (velmi rychle), než byl připraven skutečný design. Nechtěl jsem, aby to vypadalo jako iPod pro utajení – umístění tlačítek, hlasitost – většinou vzduch uvnitř – a kolečko fungovalo (špatně) https://t.co/qeNMHMmVsc – Tony Fadel (@tfadell) 23. října 2021

Zařízení připomínající žluté cihly je datováno 3. září 2001, asi dva měsíce před skutečným datem vydání iPodu 23. října. Prototyp je několikrát větší než iPod, který všichni známe a milujeme, a má rolovací kolečko v levém horním rohu spolu s malou obrazovkou vpravo nahoře. Další nežádoucí navigační tlačítka lemují boční stranu zařízení.

Poslání společnosti Apple skrýt svůj design je také důvodem obrovského prostoru uvnitř zařízení. Design interiéru se blíží velikosti oficiálního iPodu, ale Apple se rozhodl dát mu šanci skrýt svá vlastní designová tajemství uvnitř i vně.

V minulosti jsme viděli další prototypy Apple, ale nic nevypadá tak směšně jako tento. A Druhá generace iPodu se objevila na eBay V roce 2017 chtěl prodejce téměř 100 000 $. dokonce v Prototyp iPodu Touch Vypadá blízko konečného produktu. v posledních dnech, Prototyp VideoPad 2, který nebyl nikdy vydán Vyskočil a má být vydražen v listopadu.

Originální prototyp iPodu je však rozhodně jedinečný. Je to důkaz odhodlání společnosti Apple udržet svůj design v tajnosti, což bylo obzvláště důležité pro uvedení jeho prvního iPodu.