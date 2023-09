Zdá se, že hvězdné pole obsahuje slavnou planetu Halo

Snímek obrazovky : Bethesda Game Studios/Kotaku

Pokud chcete navštívit Eridani II Hvězdné pole, můžete to udělat velmi brzy ve hře. Počínaje Alpha Centauri (domov The Lodge a dalších prvních příběhových momentů v Hvězdné pole), přejděte na hvězdné mapě doleva a najdete hvězdný systém Eridani, který je vzdálený pouhých 19,11 světelných let.

Jakmile se tam dostanete, jednoduše se přeneste do Eridani II a přistaňte na kterémkoli z jeho biomů, abyste si užili příjemné počasí a horský terén. jako Někteří fanoušci upozorniliMísta Eridani II jsou blíže tomu, co bylo vidět Přístup k Halo Úroveň „Hrot kopí“ je bujnější než bujnější travnaté plochy zobrazené v jiných bodech kampaně hry. Toto je hlavní stránka pro aura Fanoušci si postaví svou první základnu (a nebudou se muset potýkat s výzvami drsného prostředí).

Doufám, že vaše cesta na Eridani II bude šťastnější než cesta jistého Sparťana. Snímek obrazovky : Bethesda Game Studios/Kotaku

Také se nebudete muset zabývat Covenantem.