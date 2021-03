Co nám říkají různé reakce na Covid-19

Oxfordská univerzita vyvinula nástroj pro sledování vládních reakcí, aby určila, co se globálně stalo s Covid-19 za poslední rok. Thomas Hill, docent veřejné politiky na Oxfordské univerzitě, vysvětluje, co se naučili.

V březnu 2020, když se virus Covid-19 rozšířil do celého světa, jsme s kolegy začali diskutovat o ohromujících nových opatřeních, která se objevila po celém světě, se studenty našeho magisterského studia ve třídě Policy Making Policy na Blavatnik School of Government na Oxfordské univerzitě.

Měli jsme spoustu otázek. Proč vlády dělají různé věci? Jaké zásady budou fungovat? Nevěděli jsme to. K zodpovězení těchto otázek jsme potřebovali srovnatelné informace o těchto nových zásadách, včetně zavírání škol, žádostí o pobyt doma, sledování kontaktů a dalších.

O několik týdnů později jsme spustili nástroj Oxford Covid-19 Government Response Tracker, který nám pomůže tyto odpovědi najít. Nyní se stala největším globálním úložištěm důkazů o epidemické politice.

Doposud jsme pomohli více než 600 sběratelům dat z celého světa sledovat 20 různých kategorií odpovědí na koronaviry, včetně politiky uzamčení, zdraví, ekonomiky a očkování v současné době ve 186 zemích.

Pak tyto zásady seskupíme do několika indikátorů, včetně indexu přísnosti, který zaznamenává počet a závažnost zásad uzamčení a zadržení na stupnici od nuly do 100. Patnáct zemí dosáhlo 100 podle indexu přísnosti, zatímco sedm z nich ne přesáhnout 50. Nejvyšší úrovně bojovnosti zaznamenaly Honduras, Argentina, Libye, Eritrea a Venezuela. Nejnižší byla Nikaragua, Burundi, Bělorusko, Kiribati a Tanzanie.

Co dalšího jsme se po roce dozvěděli o tom, jak vlády řeší největší zdravotní krizi v paměti?

Jedno překvapivé zjištění je, že podobnosti mohou skutečně převážit rozdíly. Během prvních měsíců pandemie vlády často přijaly podobné politiky, často ve stejném pořadí, často ve stejnou dobu – v polovině dvou týdnů v březnu 2020.

Tato konvergence politiky kontrastuje s nepřiměřeným šířením Covid-19 po celém světě.

V březnu 2020, i když nemoc již v některých částech Asie obíhala a rychle se šířila do částí Evropy a Severní Ameriky, dosud nedosáhla rozšířeného rozsahu pro přenos v mnoha částech světa. Globální spěch uzavření obchodu tak kontrastuje s měnícími se epidemiologickými situacemi, kterým země čelily. To znamená, že některé země zavřely své brány příliš pozdě a dalo by se říci, že jiné byly příliš brzy.

Jak však pandemie postupovala, země – a v některých částech světa, státy a regiony – se začaly velmi rozcházet.

Některým vládám se podařilo zvládnout první vlnu a poté tyto zisky zachovat kombinací cíleného blokování a zadržování, rozsáhlého testování a sledování kontaktů a přísných mezinárodních hraničních kontrol.

Místa jako Čína, Tchaj-wan, Vietnam a Nový Zéland dokázaly křivku nejen vyrovnat, ale také ji udržet rovnou, i když s malými výbuchy. V našich datech počítáme 39 zemí, které zažily pouze jedno propuknutí nemoci, a to i přes omezené systémy testování a hlášení nebo potlačování informací ze strany vlády, což ztěžuje stanovení skutečného počtu.

Jiné země zaznamenaly menší úspěch a zažily druhou, třetí nebo dokonce čtvrtou vlnu nemoci. Některá z těchto ohnisek byla relativně malá a mohla být kontrolována cíleným testováním, sledováním a omezeními. Například Jižní Korea a Finsko, přestože nejsou schopny virus eliminovat, jim do značné míry zabránily v napínání zdravotních systémů.

Coaster země

Mnoho zemí bylo ve stavu skutečného kolapsu, protože infekce rostly a klesaly, s doprovodnou politikou a tragickým počtem obětí. USA, Spojené království, Jihoafrická republika, Írán, Brazílie a Francie zažily po sobě jdoucí vlny nemoci a postupně vstoupily a odstranily restriktivní politiku.

Ačkoli byla původně diskutována, vědecká literatura je nyní jasná: Omezení Covid-19 narušují řetězec infekce, přičemž jemnější a včasná omezení mají větší dopad než pomalejší a slabší omezení.

Přestože je to v průměru jasně správné, neexistuje žádná záruka, že tento recept bude vždy fungovat. Země jako Peru se i přes restriktivní politiky potýkaly s rostoucím počtem nemocí a mohou prokázat, že dodržování předpisů a důvěra jsou také klíčem k účinnosti. Některé důkazy rovněž naznačují, že silná ekonomická podpora zefektivňuje omezení Covid-19.

Peníze nejsou všechno

I když můžeme identifikovat vzorce úspěšné reakce, je také jasné, že žádná z charakteristik země, u nichž se očekávalo, že poskytnou výhodu před pandemií, jako je bohatství nebo autoritářství, to jasně neudělala.

Rozdělíte-li svět na země s nadprůměrnou a podprůměrnou úmrtností, silnými vládními odezvami a slabými státy, v obou skupinách najdete spoustu bohatých a chudých zemí, demokracií a diktatur a zemí ovládaných populisty a zemí ovládaných technokraty.

Úspěch a neúspěch jsou pohyblivé cíle. Jak se pandemie vyvinula, vyvinuly se i vládní reakce. Podle našich údajů jsou vakcíny nyní k dispozici ve 128 zemích a jsou na vzestupu. Je pozoruhodné, že některé ze zemí, které rychle zavádějí očkování – Izrael, Spojené království, Spojené státy a Spojené arabské emiráty – jsou místy, které dříve bojovaly s kontrolou viru prostřednictvím omezení, testovacích a sledovacích systémů.

Poučení pro budoucnost

O rok později pandemie v žádném případě neskončila, ale naše údaje již poukazují na určité důsledky a poučení pro vlády.

Nejprve je třeba obnovit staré představy o tom, co přispívá k připravenosti na pandemii. Některé země s obrovskými vědeckými a zdravotními kapacitami dramaticky zakolísaly. Současně místa s nižší kapacitou, včetně Mongolska, Thajska a Senegalu, do značné míry udržovala zdraví lidí a hospodářství v chodu.

Zadruhé, učení od ostatních nebo dokonce z minulých zkušeností nelze považovat za samozřejmost. V březnu 2020 východoevropské země, jako je Česká republika, Maďarsko a Bulharsko, viděly, co se stalo s jejich západními sousedy, a zavedly omezení, než se rozšíří nákaza komunity. Do značné míry se vyhnuli počtu obětí, který v první vlně zaznamenal mnoho západoevropských zemí.

Jen o několik měsíců později však některé východoevropské země učinily pravý opak a dlouho čekaly na opětovné zavedení opatření, protože případy budou na podzim narůstat, se všemi předvídatelnými důsledky.

Nakonec, jak naše práce sleduje reakce jednotlivých vlád, je jasné, že vystoupení z pandemie bude vyžadovat globální spolupráci. Dokud nebude celosvětový přenos omezen omezeními a očkováním, nelze ignorovat riziko nových variant, které nás dostanou zpět na pravou míru.

V prvním roce pandemie jsme zaznamenali velmi malou spolupráci mezi vládami. V další fázi budeme muset spolupracovat na zvládnutí této nemoci. – theconversation.com

Do tohoto článku přispěli Noam Ingrist, Emily Cameron Blake, Lucy Dickson, Laura Hallas, Saptarchi Majumdar, Anna Bitterick, Toby Phillips, Helen Tatlo, Andrew Wood a Yuxi Zhang. Je vydáván ve spolupráci s International Public Policy Monitor, jehož je The Conversation partnerskou organizací.