Tvůrce Maria Shigeru Miyamoto škádlí budoucí filmy Nintendo

Film Super Mario Bros Dosud to byl velký hit. Jak to pokračuje výdělek na pokladnělegendární designér videoher W Mario Tvůrce Shigeru Miyamoto upozornil na možnost, že se v budoucnu objeví filmy Nintendo Na základě her Nintendo.

Mluvit k Nikki (Překlad přes VGC), Miyamoto – který stvořil Donkey KongA bratři Mario.a několik dalších dobře známých Nintendo vlastností a nyní slouží jako „kreativní kolega“ ve společnosti – posmíval se, že budoucí filmové adaptace Nintenda by mohly obsahovat různé postavy ze společnosti.

„Prosím, zůstaňte naladěni na naši další produkci,“ řekl Miyamoto o budoucích filmech Nintendo. Poté poznamenal, že „Nintendo je jako talentová agentura. Máme tolik dalších umělců (na našem seznamu).“

Miyamoto neodhalil žádné další informace, ale poznamenal, že existují různé způsoby rozvoje postav a některé mohou být pro filmy „vhodnější“ než jiné.

„Existují různé způsoby, jak vyvinout postavy (pro plátno), včetně postav vhodných pro film a známých postav.“

po propuštění Film Super Mario Bros Začátkem tohoto měsíce se film rychle stal masivním hitem pro Nintendo, Illumination a Universal Pictures. K dnešnímu dni film celosvětově vydělal 748,7 milionů dolarů v pokladnách kin, což z něj dělá nejvýdělečnější film roku 2023 a nejvýdělečnější film podle videohry všech dob.

Tato funkce také vytvořila rekordy v kinech největšího otevíracího víkendu na světě pro animovaný film všech dob a očekává se, že v pokladně překročí 1 miliardu dolarů, až bude vše řečeno a hotovo.

