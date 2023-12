Senátní vyjednavači o přistěhovalectví vidí záblesk naděje, jak plyne čas na Bidenově balíčku pomoci

„Zůstávají na stole některé složité problémy,“ řekl Lankford ve středu odpoledne poté, co republikánům v Senátu poskytl aktuální informace o jednáních na obědové schůzce. „Ale myslím, že na všech stranách máme seriózní lidi… snažící se přijít na to, jak to udělat.“ K vyřešení těchto záležitostí.“

Demokratický zdroj obeznámený s rozhovory uvedl, že za posledních 24 hodin bylo dosaženo pokroku, ale varoval, že v zásadě ještě nebylo dosaženo dohody nebo dokonce rámce.

Vzhledem k tomu, že Kongres končí tento víkend do roku 2024, není žádná záruka, že obě strany dosáhnou dohody v Senátu. I kdyby prošel, není jasné, že projde Sněmovnou ovládanou republikány, kde předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, R-Los Angeles, trval na tvrdším balíčku imigračních omezení požadovaných tvrdými konzervativci. Lankford řekl, že Johnsona průběžně informuje o vývoji, ale v Senátu zatím neexistuje žádná dohoda, kterou by předseda Sněmovny mohl komentovat.

Vysoký představitel administrativy řekl, že Biden je neustále informován o vyjednáváních a jakmile bude jasnější rámec pro dohodu, kontaktuje ho osobně. Úředník připustil, že dojde k politickému odporu vůči kompromisu obou stran v některých otázkách hraniční politiky, ale řekl, že Biden je ochoten vyvinout nátlak, aby byla dohoda uzavřena, protože imigrační systém je „rozbitý“ a tento problém je třeba urychleně řešit.

Doporučeno

Ministr pro vnitřní bezpečnost Alejandro Mayorkas byl ve středu večer na Capitol Hill, aby se zúčastnil jednání, podle dvou zdrojů obeznámených s touto záležitostí.

Dosažení dvoustranné dohody o jemnějších detailech návrhu zákona v Senátu je považováno za zásadní pro životaschopnost jakékoli dohody, vzhledem k provozní složitosti a politické citlivosti příslušných politik. Ani pak nebude pro senátory jednoduché vyhlásit jakoukoli dohodu. Výzvy však budou narůstat pouze na začátku příštího roku, mezi nadcházejícími termíny vládního financování v lednu a únoru, stejně jako politická dynamika volebního roku.

Sinema ve středu informovala zákonodárce v bipartistickém výboru pro řešení problémů o stavu vyjednávání v jejím sídle Senátu, uvedly čtyři zdroje obeznámené se schůzkou.

Po opuštění schůzky se představitel Don Bacon, republikán z Nebrasky, zdál optimistický, že dohoda o přistěhovalectví není daleko.

„Ne tak docela, ale jsou blízko,“ řekl a dodal, že republikáni ve skupině jsou přesvědčeni, že jejich senátní protějšky dosáhnou dohody. „Lankford nakopává prdel,“ řekl.

Posun směrem k potenciální dohodě vyvolal nespokojenost mezi pro-imigračními progresivisty a členy hispánského výboru, kteří se obávají, že dohoda uvalí na imigranty tvrdé podmínky, které jsou v rozporu s Bidenovými předvolebními sliby. Členové výboru tlačili na Bidena, aby uspořádal „nouzovou“ schůzi k projednání tohoto problému, což se ještě nestalo. Ve středu promluvili před Kapitolem, aby vyjádřili své zděšení.

Představte si, že by se administrativa snažila dosáhnout dohody o hlasovacích právech nebo občanských právech, aniž by přivedla ke stolu členy Kongresového černého výboru. To nebude nikdy tolerováno. „Ani to nemůžeme tolerovat,“ řekl senátor Bob Menendez, D-N.J., který čelí federální obžalobě za přijímání úplatků z Egypta a spiknutí, aby mohl působit jako zahraniční agent. (Popřel obvinění a prohlásil, že je nevinný.)

Lankford a Murphy odmítli komentovat některé z vyjednávaných bodů, včetně rozšíření pravomocí vyhánět a zadržovat imigranty, aby se pokusili kontrolovat hranici. Na otázku, zda existuje způsob, jak vyřešit patovou situaci podmínečného propuštění, Lankford pouze odpověděl, že jde o křehkou rovnováhu, protože změna strany jednoho ustanovení politiky by ovlivnila další ustanovení v dohodě.

„Jakmile skutečně dosáhneme dohody, řekneme: ‚OK, je po všem‘,“ řekl Lankford. tohle nefunguje, to také znamená, že to musí pryč.“ „Od něj. Chci říct, že všechny ty kousky musí zapadnout.“

Senátní menšinový bič John Thune zpochybnil, zda bude mít Senát „dostatek času na zpracování“ dohody, i když bude brzy dosaženo.

„Pořád to musíš napsat a nikdo nic nenapsal. To jsou momentálně všechno koncepty.“ „A nemyslím si, že by někdo rozhodl, kdo teď má pera a kdo je v místnosti.“ Dohoda není dokončena.“

Senátor John Cornyn, republikán z Texasu, varoval, že pro Senát může být nebezpečné přijmout zákon a opustit město, „protože to bude piñata, o které budou lidé v příštích několika týdnech uvažovat.“

„Jen praktický problém,“ řekl.