Malala Yousafzai naléhá na země, aby otevřely hranice afghánským uprchlíkům, když Taliban převezme vládu

Pákistánský laureát Nobelovy ceny za mír a aktivista Malala Yousafzai vyzývá země, aby otevřely své hranice afghánským uprchlíkům, protože jsou v zemi. Předjet Taliban. Yousafzaie v roce 2012 střelil talibanský střelec do hlavy, protože tehdejší dospívající dívka obhajovala vzdělávání dívek.

Teroristická skupina se rychle vrátila k moci v Afghánistánu, když Spojené státy stahovaly své síly po 20leté válce vedené USA. Bojovníci Talibanu převzali kontrolu nad prezidentským palácem a Afghánský prezident Ašraf Ghaní uprchl z Kábulu v neděli.

Videa ukazují, jak se v pondělí desítky civilistů rozbíhají směrem k letadlu na přistávací dráze na kábulském mezinárodním letišti Hamid Karzai a zoufale požadují útěk z hlavního města poté, co rychle ovládne Taliban.

Yousafzai řekl, že obrazy civilistů pokoušejících se uprchnout z Afghánistánu jsou „hrozné“. Informuje o tom BBC News V exkluzivním rozhovoru uvedla, že jde o „naléhavou humanitární krizi“.

“Žijeme ve světě, kde mluvíme o vývoji, o rovnosti, o rovnosti žen a mužů. Nevidíme zemi, která by se vrátila o desítky a století zpět,” řekla 24letá BBC pro BBC Newsnight Sima Kotecha. „Musíme zaujmout odvážné postoje k ochraně žen a dívek, chránit menšiny a přinést do tohoto regionu mír a stabilitu.“

Když jí bylo, bylo Yousafzaiovi 15 let Výzva ke vzdělávání dělal to Cíl pokusu o atentát na Taliban.

9. října 2012 naskočil maskovaný střelec do pick-upu, aby odvezl dívky do školy a vykřikl „Kdo je Malala“, než ji střelil do hlavy. Bloguje a vyjadřuje se proti odepření vzdělávání mladým dívkám v pákistánském údolí Swat, což je advokátní činnost, se kterou začala, když jí bylo 11 let.

Získala Nobelovu cenu míru v roce 2014 Od té doby navštěvoval Oxfordskou univerzitu. Poprvé se do Pákistánu mohla vrátit v roce 2018, když představitelé země deklarovali porážku terorismu.

Sousední Afghánistán, kterému léta před invazí vedenou USA v roce 2001 vládl Taliban, je však nyní po stažení americké armády opět v obležení.

Během své vlády v letech 1992 až 2001 Taliban držel ženy v Afghánistánu pod kontrolou mužských rodinných příslušníků a dívek mimo školu.

„Myslím si, že každá země má v tuto chvíli svoji roli a odpovědnost,“ řekl Yousafzai během rozhovoru pro BBC News. Země by měly otevřít své hranice afghánským uprchlíkům a vysídlencům. “

podle Evropský podpůrný úřad pro otázky azyluA Syřané, Afghánci a Pákistánci podávají v průměru nejvyšší počet žádostí o mezinárodní ochranu na světě. Přihlášky z Afghánistánu neustále rostou a v květnu byly o 33% vyšší než v únoru 2021.

S nárůstem počtu afghánských uprchlíků ale některé evropské země chtěly, aby ze země emigrovali.

Ministři vnitra z Rakouska, Belgie, Dánska, Německa, Řecka a Nizozemska zaslali 5. srpna dopis exekutivě EU, kde podle britského deníku Guardian požadují „zintenzivnění rozhovorů“ s afghánskou vládou o deportacích uprchlíků. Zpravodajská agentura.

“Chtěli bychom zdůraznit naléhavost dobrovolných a nedobrovolných návratů do Afghánistánu,” píše se v dopise. “Zastavení návratů vysílá špatný signál a pravděpodobně bude motivovat více afghánských státních příslušníků, aby opustili svou vlast pro Evropskou unii.”

Nyní, když Taliban převzal vládu, začínají některé země obracet kurz.

Začátkem tohoto měsíce Německo a Nizozemsko Žádné deportace pozastaveny imigrantů z Afghánistánu kvůli hrozbě, kterou hnutí Taliban představuje pro občany.

Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že podle zdrojů bude možná muset být evakuováno 10 000 lidí. Informuje o tom agentura Reuters.

Aktivisté za lidská práva, právníci, 2500 afghánských podpůrných pracovníků a další zranitelní jednotlivci budou muset být podle Reuters evakuováni poté, co Taliban ovládne Kábul. Merkelová uvedla, že Německo by také mělo podporovat země sousedící s Afghánistánem, aby pomohly uprchlým uprchlíkům pomoci.

Představitel amerického ministerstva obrany v neděli uvedl, že dalších 1 000 Americké síly Byli posláni do Afghánistánu, aby pomohli evakuovat Američany, čímž se celkový počet zvýšil na 6 000, přičemž 3 000 je nyní na zemi.

Během chaosu pondělí všechny cesty zastavil jsemMluvčí Pentagonu John Kirby uvedl, že evakuace by měla být obnovena v pondělí večer.

V červenci Bidenova administrativa oznámit Tuto „operaci Allied Sanctuary“ podpořit Afghánci čelí hrozbám Od Talibanu po pomoc Spojeným státům během 20 let války.

Operace podpoří dopravu jednotlivců a jejich rodin, kteří pomáhali americké vládě a kteří se hlásí Speciální imigrační víza.

Koordinační jednotka ministerstva zahraničí, která vede operační spojeneckou útočiště, nezveřejňuje další podrobnosti o tom, kdy odlétají lety nebo kde budou žadatelé čekat, než podají své žádosti. Kirby uvedl, že Pentagon posuzuje externí a domácí stránky, kde by během operace dočasně ubytoval afghánské uprchlíky.

Yousafzai řekla, že zaslala dopis vůdci své země, premiérovi Imranu Khanovi, v němž ho žádá o povolení uprchlíků a „zajištění toho, aby děti a dívky uprchlíků měly přístup ke vzdělání, bezpečí a ochraně“.

“Jejich budoucnost není ztracena, mohou navštěvovat místní školy. Mohou získat vzdělání v těchto uprchlických táborech,” řekla.

Aktivistka uvedla, že se ještě nekontaktovala s britským premiérem Borisem Johnsonem, ale podle monitorů by měli vědět, že „v současné době existuje důležitá strategická vedoucí role“, a měli by „zaujmout odvážný postoj k ochraně lidských práv“.