Česká skupina představuje scénu „fast foodu“ uprostřed uzamčení COVID

PRAHA (Reuters) – Pandemie koronaviru možná prozatím zavřela česká divadla, ale někteří Pražané chtiví zábavy zjistili, že sledování živého pořadu může být stejně snadné jako dostat si s sebou.

Pražský soubor Circus La Botca otevřel v budově tržnice v Praze „kulturní okénko“, kde může až čtyřčlenné publikum venku sledovat pětiminutové živé vystoupení hudby, akrobacie a tance v interiéru při dodržení pravidel společenského odstupu. .

Okno, které se otevřelo v úterý na dvě noci představení, je inspirováno malými okénky pro objednávky jídla s sebou v restauracích, které také musely uzavřít restaurace kvůli přísnějším omezením, aby omezily šíření koronaviru.

„Je to představení pro závislé na živé kultuře. Dostanou tu dávku živé kultury,“ řekl ředitel Cirkusu Labotica Rostislav Novák.

Představení začíná poté, co divadelní štáb odvede diváky k oknu a zazvoní zvonek, aby se otevřela opona.

Vstupenky na představení v malé velikosti – nabízené zdarma, přestože lidé byli požádáni, aby skupině přispěli – brzy zmizely poté, co se objevily na webových stránkách skupiny.

Ti, kteří měli to štěstí, že získali vstupenky, uvedli, že to byla připomínka toho, o co lidé v této době přicházejí kvůli omezením blokování.

„Srovnávat živé vystoupení s televizí nelze,“ řekla jedna z účastnic Kristina Vendrichová. „Cítíte ten rozdíl a tomu člověku opravdu chybí.“