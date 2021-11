Zelda: Skyward Sword On Switch se již vyrovnal doživotním prodejům Wii

Zdá se, že rozhodnutí Nintenda přepracovat a přesunout verzi 2011 pro Wii The Legend of Zelda: Skyward Sword HD do Switche se opravdu vyplatilo.

V nejnovější finanční zprávě společnosti vyšlo najevo, že verze hry pro Nintendo Switch se k 30. září 2021 prodalo již 3,60 milionu kusů. Jak poukázalo mnoho dalších zdrojů, znamená to, že již dosáhla věčných prodejů této hry. původní hra pro Wii (přibližně 3,67 milionů), podle průmyslového analytika Daniel Ahmed |) za pouhých 77 dní.

Skyward Sword HD je téměř stejný jako původní Wii, nyní pravděpodobně více Prodeje Wii se uvádějí kolem 3,5-3,7 milionu pic.twitter.com/NDarGiIrfF – John Cartwright (@JonComms) 4. listopadu 2021

Nintendo zaznamenalo během generace Switch velký úspěch s řadou reedic a je to jednoznačně nejprodávanější hra, Mario Kart 8 Deluxe – která se nyní posunula o 38,74 milionů kusů na základě titulu z generace Wii U. Vstup na Wii je oficiálně také vyprodán. Navzdory úspěchu Skyward Sword na Switch není divu, že cesta je mimo dosah Dech divočiny, která má nyní celosvětově 24 milionů prodejů.

Pokud jste Skyward Sword na Switch ještě nezkoušeli, má HD grafiku, vylepšení kvality života, tradiční ovládání (a podporu pohybu) a další funkce, jako je podpora amiibo. Mohl bys Přečtěte si naši recenzi pro přehled Nebo se podívejte na naše video:

Přidali jste k celkovému prodeji Skyward Sword na Nintendo Switch? Řekněte nám níže.