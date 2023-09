Adam Sandler vydává album Too Filthy pro SNL

Adam Sandler měl tři sezóny ve svém působení jako A.J Sobotní noční život člen obsazení, když se ocitl s množstvím materiálu, který posouval hranice toho, co bylo možné ukazovat v televizi.

„Byly tam scénky, písně a věci, které jsem chtěl dělat, ale nemyslel jsem si, že bych mohl pokračovat SNL „Protože byli tak špinaví,“ řekl Sandler. zábaly V roce 2013.

Místo toho se velká část tohoto materiálu stala Sandlerovým debutovým albem, Všichni se vám budou smát!

Více než jen další komediální album

V době, kdy mnoho jeho současníků natáčelo komediální alba, hledal sedmadvacetiletý Sandler inspiraci v minulosti.

„Všichni si mysleli, že chci udělat improvizované album, ale já jsem chtěl udělat něco jako Cheech & Chong, s nákresy a vším,“ řekl Sandler. zábaly. „To byl nápad.“

SNL Hlava honcho Lorne Michaels představil Sandlera šéfovi Warner Bros. RecordsMo Ostin. Nahrávací magnát ho spojil s producentem Brooksem Arthurem, jehož zásluhy zahrnovaly alba Robina Williamse a Jackieho Masona.

Přečtěte si více: Opětovná návštěva debutu Adama Sandlera v SNL

Tak začalo partnerství, které trvalo 29 let a přineslo některé ze Sandlerových nejlepších prací. Před svou smrtí v roce 2022 Arthur produkoval všechna Sandlerova komediální alba a také působil jako hudební supervizor na několika jeho filmech.

„Nikdo jako tento muž na této planetě není,“ napsal Sandler na Instagramu v den, kdy Arthur zemřel. „Čistá laskavost. Milující. Dávání. Kreativita. Trpělivost. Duch. Super člověk. Skutečný gentleman.“

S producentem ověnčeným cenou Grammy, který má na svém kontě, Sandler nyní potřebuje sestavit tým hereckých hvězd a scénáristů. Všichni se vám budou smát!

peer SNL K projektu se přihlásili umělci Chris Farley, David Spade, Rob Schneider a Tim Meadows. Mezi autory patřili Conan O’Brien, Robert Smigel a Tim Herlihy, Sandlerův spolubydlící z vysoké školy, který mu pomohl vytvořit materiál pro stand-up.

„Sandler si však v show stále namočil nohy SNL „Musíte sitcom napsat, pak ho spustit s hlavním scénáristou a Lornem a pak v něm musí být hostitel,“ řekl Herlihy. zábaly. „Vytvoření alba bylo neředěným Sandlerovým transportem do Ameriky.“

Hudba „Všichni se ti budou smát!“

Všichni se vám budou smát! Sandlerovi to poskytlo další prostor pro jeho hudbu, která byla provedena jen krátce SNL. Ale jeho vpád do hudby začal dávno před jeho komediální cestou.

řekl Sandler NPR V roce 2023 byl v týmech od šesté třídy. Nakonec se vzdálil od svých kolegů z kapely, protože všichni šli na samostatné vysoké školy.

„A napadlo mě, že bych možná založil kapelu na NYU,“ řekl Sandler. NPR. „Pak jsem viděl ty kluky hrát. A všichni byli 20krát lepší než já. Říkal jsem si: ‚Co se sakra na téhle škole děje? Všichni byli Eddie Van Halen.“

Všichni se vám budou smát! Obsahuje pět písní, z nichž dvě již Sandler provedl SNL. „Lunchlady Land,“ spoluautoři Bob Odenkirk a další, líčí život pracovníka školní jídelny s několika výkřiky na stereotypní obědy ve veřejné škole. „The Thanksgiving Song“ se poprvé objevila během Weekend Update v epizodě pořadu z 21. listopadu 1992 SNL. Obě písně se na albu objevují jako živá vystoupení zaznamenaná v The Strand v Redondo Beach v Kalifornii v roce 1993.

Podívejte se, jak Adam Sandler hraje píseň „The Thanksgiving Song“ na „SNL“

„Farley tam byl tu noc a celou dobu křičel na povzbuzení,“ řekl Sandler. zábaly Z koncertu Strand. „Publikum mělo ten večer električtější pocit, protože Farley byl v publiku. Dalo by se poznat, jak Farley křičel píseň Thanksgiving.“

Zahrnout písně, které již Sandlerovo publikum znalo, se ukázalo jako chytrý tah, jakmile se „The Thanksgiving Song“ začal hrát, což umožnilo náhodným posluchačům snadný vstup do Všichni se vám budou smát! Album se prodalo přes dva miliony kopií a získalo nominaci na Grammy za nejlepší komediální album, když prohrálo se Samem Kinisonem. Žít z pekla.

Přečtěte si více: „Billy Madison“ znamená začátek filmu Adama Sandlera

Sandler vydal v letech 1993 až 2004 další čtyři alba, včetně dvojitého platinového alba Co se mi sakra stalo?Který zahrnuje jeho podpis „Hanukkah song.“ Když se stal populární filmovou hvězdou, od tohoto média se vzdálil, ale s láskou se ohlíží zpět na tuto zkušenost a řekl, že by rád udělal další, pokud bude správné načasování.

„Někdy lidé říkají, že bych měl udělat další album, a to mě trochu zastaví v mých stopách,“ řekl. zábaly. „Rád bych to udělal, ale problém je udělat si čas. Nevím… Dobré věci dělají i jiní lidé, nikdo mě nepotřebuje. Ale rád bych to udělal – to byly některé z nejlepší časy mého života.“