Stormtroopeři přebírají Gloucester jako premiéru hraček Star Wars a originálních filmových plakátů

Jedna z nejlepších britských sbírek starých hraček Star Wars a originálních filmových plakátů bude vystavena v muzeu Gloucester. May The Toys Be With You je oslavou nyní vysoce sběratelské řady historických hraček a také ikonického designu a uměleckého díla filmů Star Wars.

Putovní výstava potrvá od soboty 24. června do soboty 30. září 2023. Výstavu zahájí Gloucestershire Troopers a bude probíhat po centru města a přivítat návštěvníky Gloucesteru i samotného muzea.

V roce 1977, kdy Star Wars lámaly rekordy v pokladně, nikdo nemohl očekávat, že merchandising bude vydělávat více než samotný film. Od stíhaček X-Wing až po světelné meče, tyto fantasy návrhy podnítily naši představivost a vydobyly si své místo v naší kulturní krajině.

Filmové hračky a zboží vzaly svět útokem a staly se nezbytností pro celou generaci. Od roku 1977 do roku 1985 se prodalo odhadem 300 milionů akčních figurek, které dětem umožnily znovu sehrát dobrodružství Luka Skywalkera, princezny Leiy a Hana Sola.

Pro malé i velké děti je to příležitost stát se svědky mnoha vzácných pokladů Star Wars.

Matt Fox, kurátor, řekl: „Od té doby, co jsem poprvé viděl film Star Wars jako pětiletý s vykulenýma očima, nikdy jsem nepřestal cítit zázrak dětství. Trochu toho kouzla je zachyceno v imaginativním umění. filmových plakátů a vintage designů hraček. Moje skupina a trochu toho magie je s vámi!“





Člen kabinetu pro kulturu Andrew Lewis (C Quedgeley Severn Vale), člen městské rady Gloucesteru, řekl: „Tato výstava je fantastickým návratem do formy s kasovními trháky, které jsme každé léto viděli v muzeu Gloucester. Jsem potěšen, že taková do muzea ve vašem okolí přichází známá a vysoce ceněná výstava.“ A nepochybuji, že tým v muzeu předvede tuto úžasnou show, na kterou budou vzpomínat všechny věkové kategorie malí i velcí, malí i staří.

„Každé publikum si najde něco zajímavého a naším cílem je poskytnout něco pro všechny zájmy. Ať už jste ostřílený návštěvník nebo nový návštěvník muzea, těšíme se, že budeme silou, která vás povede při Vaší návštěvě…“

