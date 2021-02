Recenze Toma Stopparda: dramatik Arcadia

Simon Gray kdysi žasl nad mnoha úspěchy kolega dramatika Toma Stopparda. „Je to vlastně jeden z Tomových úspěchů, které mu nikdo nemůže závidět, kromě jeho vzhledu, talentu, peněz a štěstí. Být záviděn bez závisti je prostě záviděníhodné, když o tom přemýšlíš.“ Pan Stoppard, nyní 83 let, nikdy nebral to štěstí jako samozřejmost. Má za sebou dlouhou sérii na West Endu, Broadwayi a Fringe, čtyři ceny Tony, Oscara, několik Oliviers, medaili za zásluhy a nespočet dalších ocenění; Je všeobecně považován za největšího britského dramatika. Ale tento vítězný příběh má svůj původ v tragédii a zmatku, jak jsme našli v Tomu Stoppardovi: Život sympatické a pečlivé životopiskyně Hermiony Lee (autorky minulých životů Virginie Woolfové, Edith Whartonové, Penelope Fitzgeraldové).

Stoppard se narodil v roce 1937 jako Tomáš Straussler ve Zlíně v Československu. Jeho otec Eugene pracoval jako lékař v nemocnici provozované obří společností Bata Shoe Company, ve které byl Zlín městem. Když nacisté v roce 1939 vstoupili do země, ředitel nemocnice zařídil zahraniční vízum pro židovské lékaře, včetně Eugena Strausslera. Eugene a Martha a jejich dva mladí chlapci, Peter a Tomash, tedy odjeli do Singapuru, kde Eugene pokračoval ve své práci lékaře.

Tento úkryt trval jen dva roky, až do japonské invaze. Marta a chlapci bezpečně vystoupili, ale Eugene byl zabit, když byla jeho loď napadena. Zbývající tři byli přivezeni z Strausslera v Indii, kde pobývali čtyři roky, většinu času v Darjeelingu, kde Marta pracovala v obchodě Baťa. Zde čtyřletý Thomas navštěvoval internátní školu v domě jménem Arcadia (slovo, které by se znovu objevilo jako název možná jeho nejlepší hry) a naučil se anglicky. V roce 1945 se Marta provdala za britského důstojníka majora Kennetha Stopparda, který přivedl svou nevěstu a děti zpět do Anglie. Zřejmě se museli stát zcela britskou rodinou; Jméno chlapců bylo změněno na Peter a Tom Stoppard, matka Bobby.

Chlapci si později uvědomili, že Ken Stoppard byl antisemitský a anti-xenofobní, a tak se Bobby snažil pohřbít její minulost – ne tak podrobně, jako když se snažil svým dětem poskytnout vše dobré, co jim život může nabídnout. Silně věřila v často zesměšňovanou formuli Cecila Rhodese, že „rodit se anglicky znamená vyhrát první cenu v loterii života“ – sentiment, s nímž by Tom souhlasil. Bobby a její synové se nenarodili jako Angličané, ale chtěli se jím stát, a za tímto účelem před chlapci zatajila jejich židovské pozadí a skutečnost, že všichni čtyři jejich prarodiče a tři jejich tety zemřeli v holocaustu, a nechali si to. Šok sám pro sebe. A Tom ve svém novém životě prospíval. Byl poslán do zásadní venkovské přípravné školy. „V osmi letech jsem se na první pohled zamiloval téměř do Anglie, nikdy jsem si nemyslel, že Anglie, kterou jsem miloval, byla primárně koutem Derbyshire a na druhém místě ztracená,“ říká. Kane ho naučil „lovit, milovat venkov, mluvit správně, respektovat monarchii“. Hrál dobře kriket a byl skautem.

Mladý Stoppard vypadal, že je velmi znepokojen akademickým úspěchem. Jeho profesoři zaznamenali nedostatek „jedinečnosti“. Ve věku 17 let opustil školu a vyhnul se vysokoškolskému vzdělání, aby pracoval jako novinář v Bristolu, kde získal práci v Western Daily Press. Ukázalo se, že to byl dobrý krok: kulturní scéna v Bristolu v padesátých letech byla drsná a její vyvolání paní Lee nám poskytlo krásný kus sociální historie. S příchodem novináře pan Stoppard objevil nové světy: „právní soudy, místní vláda, zákulisní divadlo, boxerské zápasy, místa činu, vlastně„ celý lidský život “jako světové zprávy Říkal „.