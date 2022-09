Metal pro Nepál: Seznamte se s komunitou těžké hudby, která podporuje…

Flower dále říká, že během této doby národního chaosu a devastace si byl vědom toho, že dostane peníze a pomoc na správná místa. „Vláda začala říkat, že do země nemůžete přivézt peníze. Chtěli, abychom ty peníze dali do fondu pomoci premiéra. Známe ty politiky zevnitř, takže to nejde! Těmto organizacím více věříme.“ než naši politici.“

Na konci roku 2015, hrdí na to, co dokázali ve své humanitární misi, se Underside a Flower vrátili k životu. Dali jsme poslední peníze, všechno jsme dokončili a vrátili se splnit si své sny Nebyli jsme charita, byli jsme metalová kapela.

Následovalo několik rušných let pro kapelu; Dělat hudbu, zájezdy a budovat další festival ticha. v roce 2019, Dokonce hráli „Download Fest“což z nich dělá první nepálskou kapelu, která vystoupí na populárním víkendu rocku a metalu.

Poté, v roce 2020, epidemie zasáhla jejich mateřskou zemi. „Probudila jsem se ve svém bytě v Londýně. Viděla jsem video Kanaďanky, která provozuje sirotčinec v Nepálu poblíž indicko-nepálské hranice. Měla slzy v očích,“ vzpomíná Zahra očividně rozrušená. „Mnoho nádeníků uvízlo v Nepálu a Indii, protože tyto dvě země uzavřely své hranice kvůli COVID. To znamená, že žádná voda, žádné jídlo, nic. Byly tam těhotné ženy a podobné věci.“

To, co je obvykle volnou hranicí mezi oběma zeměmi, se stalo brutálním problémem pro statisíce migrujících pracovníků. Zahra okamžitě zavolala zpěváka zespodu, Avishek, aby přišel s plánem. Nejprve se jednoduše rozhodli požádat všechny své přátele, aby každý přispěl 20 $.

„Když jsem se nasnídal, myslel jsem si: ‚Je to to nejlepší, co můžete udělat? Byla to rozhodně ta nejjednodušší možnost, ale věděl jsem, že toho dokážu mnohem víc. Zavolal jsem mu zpět a řekl: ,Hej, kámo, bude to stát hodně energie a úsilí, ale myslím, že to zvládneme.‘ Pamatujete na rok 2015? Pojďme znovu zažehnout Mittala pro Nepál! „