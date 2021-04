Tigers Homer třikrát získal čtrnácté místo v řadě

Clemson, Jižní Karolína – Clemson Softball (34-4, 23-5 ACC) nastřílel tři domácí zápasy proti kapitánovi ACC, NC State, aby v pátek v zápase 1 v záhlaví Double vyhráli čtrnáctý zápas za sebou 9-3 na stadionu McWhorter Stadium. Valerie Cagle z Clemsonu (11), Marissa Gimbarda (10) a Mackenzie Clark (7) absolvovaly v sezóně celkem 50 jízd tygrem. Clemsonův výkon byl v této sezóně popáté, když Tigers v jedné hře skórovali ne méně než tři homeruny a 16. příležitost si v této sezoně připsal několik homerunů v jedné hře.

S výhrou Clemson zlepšil 27-0, když se alespoň jednou vrátil, 41-0 pořád a 24-0 v této sezóně, když si připsal alespoň pět běhů.

Cagle (22–3), která byla v pátek zvolena mezi 25 nejlepších hráčů USA, zvítězila na okruhu poté, co zkrátila svůj odstup, svých 20 plných zápasů v této sezóně. Cagle zaznamenal 10 zásahů, přičemž se vzdal pouze jednoho ze svých šesti zásahů, dvou procházek a jednoho zásahu za druhým.

Cagle začal skórovat v prvním poté, co rozdrtil domácí běh dvouhry, který se plavil přes tabuli McWhorter Stadium. Cagle Eleven letěl domů na sezónu 272 stop rychlostí úniku 79,9 mph. Homer byl také sedmou příležitostí v této sezóně, kdy Cagle vyhrál okruh a doma zaznamenal alespoň jeden zápas. Bezprostředně po Homerovi Caglovi zaznamenal Guimbarda svůj desátý domácí běh v této sezoně dalším výstřelem do pravého středu hřiště, aby na konci prvního poločasu dostal Tigers do vedení 2: 0.

Severní Karolína zaznamenala své první kolo soutěže na vrcholu třetího místa poté, co Tigers zaznamenali po sobě jdoucí fauly na hřišti.

Clemson naskládal další čtyři nájezdy do spodní části třetího. Wolfpack se rozhodl kráčet Caglem úmyslně a načíst pravidla pro Guimbardu jediným východem. Guimbard poté spadl na 34. místo RBI pro sezónu na základě volby hráče a v NC State se dopustil faulu vrháním, který se odrážel nad lapačem, aby ve hře mohl skórovat další kolo. S prvním hattrickem ve své kariéře ji Kyah Keller vyzkoušela ještě dvakrát s Tigers na míč, který zasáhl levého zápatí Severní Karolíny, který se snažil potápět, ale nedokázal míč chytit.

Clark udeřil Hummer III Tigers v zápase v dolní části čtvrtého dvoustupňovou střelou nalevo od středu, čímž zvýšil náskok Clemsona na 8-2. Clemson přidal další uzamykatelné kolo v dolní části pátého. S běžci v zatáčkách se Clemson dostal do dvojité hry, ale dovolil Casey Bighamovi, který byl třetí, bez překážky překročit hrací plochu.

Wolffback upravil náskok Clemsona, když April Visserová ze Severní Karolíny skórovala jedinou ránu do středo-levého pole a snížila tak náskok Tigers na 9-3. Homer byl první, kterého se Cagle vzdal téměř za měsíc, přičemž poslední přišel proti Dukeovi 26. března. Cagle navíc nepovolila ani jednu soutěžící, která zvítězila ve svých předchozích 36,0 směnách.

Primární střelec státu Severní Karolína Estelle Chek (3-3) utrpěl ztrátu po odehrání 3,1 běhů, což umožnilo osm běhů (čtyři nezasloužené) a dvě procházky. Češi a Sydney Nester, kteří Češky přivedli zpět na čtvrté místo, se spojili, aby zasáhli jen tři stávky.