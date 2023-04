Fanoušci se hrnou do zatáčky „Phantom“ na konci rekordního běhu na Broadwayi

Mezi těmi, kdo kráčeli po červeném koberci, byla Marie Johnsonová, která se poprvé připojila k show v roce 1990 jako náhradník ve své rodné Austrálii; V Austrálii hrála Christine a nyní hraje roli choreografky v operní společnosti. „Všichni máme velmi zvláštní vztah a zkušenosti kvůli délce show,“ řekla. „Cítím se tak poctěný, že jsem toho konečně součástí.“

Nechyběl ani John Riddle, který v současné době hraje Raoula, Christinina miláčka. Riddle poprvé viděl show jako 4-letý, vyrůstal v Clevelandu, když jeho otec slyšel rozhlasovou reklamu na muzikál a rozhodl se vzít rodinu, aby to viděla v Torontu. „Byl jsem úplně ohromen,“ řekl, „a otočil jsem se k tátovi a řekl jsem: ‚Já to udělám‘.“ „Teď, o 30 let později, ukončuji show na Broadwayi.“

Po závěrečném představení se show company a její absolventi plánovali sejít na oslavu pouze pro pozvání v Metropolitan Club, s ikonickou maskou show vystavenou na schodišti a portrétními ateliéry pojmenovanými po známých položkách v show („Lustr“ a „Duchovo doupě“).

Show s hudbou Lloyda Webbera a texty Charlese Harta stále běží v Londýně, kde byla během pandemické uzamčení zkrátena velikost orchestru a změněna sestava, aby se snížily provozní náklady, a v současné době běží také v České republice a Japonsku. , Jižní Korea a Švédsko. Nové inscenace se otevřou příští měsíc v Číně (první v mandarínštině), v červenci v Itálii (s Ramenem Carimello a Hořící lustr) a v říjnu ve Španělsku (s novým překladem vytvořeným ve spolupráci s Antoniem Banderasem).

Vrátíte se do New Yorku? Samozřejmě, v určitém okamžiku, řekl Mackintosh. „Ale je čas, aby si show odpočinula.“