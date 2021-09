Světové mocnosti, Írán se na Valném shromáždění OSN nesejdou

Šéf zahraniční politiky Evropské unie Josep Borrell v pondělí novinářům řekl, že ministři Británie, Číny, Francie, Německa a Ruska se tento týden v OSN nesetkají s Íránem, aby diskutovali o návratu k jednáním o jaderné dohodě.

Diplomaté původně plánovali uspořádat ministerské setkání stran Jaderná dohoda z roku 2015 Ve středu, na okraj každoročního setkání OSN světových lídrů.

„Stává se to několik let, několik let ne. Není to na pořadu dne,“ řekl Borrell, který slouží jako koordinátor jaderné dohody – známé jako Společný komplexní akční plán (JCPOA).

„Důležitá věc ale není toto setkání ministrů, ale touha všech stran obnovit jednání ve Vídni,“ řekl s tím, že se v úterý setká se svým novým íránským protějškem Hosseinem Amirabadem Lahianem.

Světové mocnosti uspořádaly ve Vídni šest kol nepřímých rozhovorů mezi USA a Íránem, aby se pokusily zjistit, jak se obě strany mohou vrátit k dodržování jaderné dohody, kterou v roce 2018 opustil americký prezident Donald Trump.

Trump znovu uvalil tvrdé sankce na Írán, který poté začal porušovat omezení svého jaderného programu. Teherán řekl, že jeho jaderný program je pouze pro mírové účely.

Vídeňská jednání byla odložena v červnu poté, co byl jestřáb Ibrahim Raisi Byl zvolen prezidentem Íránu a úřadu se ujal v srpnu. Borrell řekl, že v úterý přiměje Amirbada Allahyana, aby jednání obnovil co nejdříve.

Ibrahim Raisi hovoří během volebního setkání v mešitě Al-Musalla v Teheránu, Írán, 16. května 2017. Fotografie pořízena 16. května 2017 (Zápočet: REUTERS)

„Po volbách nové předsednictví požádalo o odklad, aby bylo možné plně posoudit jednání a lépe porozumět všemu, co souvisí s tímto velmi citlivým spisem,“ řekl Borrell. Léto už uplynulo a očekáváme, že jednání ve Vídni brzy obnovíme. “

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian v pondělí dříve řekl, že jednání by měla být obnovena, což naznačuje, že dojde k ministerské schůzce stran jaderné dohody.

“Musíme využít tento týden k obnovení těchto rozhovorů. Írán musí návrat přijmout co nejdříve jmenováním svých zástupců do jednání,” řekl.

Íránská mise při OSN neodpověděla okamžitě na žádost o komentář.