Univerzální vakcína proti chřipce může být dostupná do dvou let, vědče Vakcíny a imunizace

Přední vědec řekl, že univerzální vakcína proti chřipce, která chrání proti všem kmenům viru, může být dostupná v příštích dvou letech.

Bylo zjištěno, že experimentální vakcína založená na stejné technologii mRNA, která byla použita při velmi úspěšném útoku Covidem, chrání myši a hlodavce před těžkou chřipkou a připravuje půdu pro klinické studie na lidech.

Profesor John Oxford, virolog z Queen Mary University of London, který nebyl zapojen do práce, řekl, že vakcína vyvinutá na University of Pennsylvania by mohla být připravena k použití příští zimu.

„Nemohu dostatečně zdůraznit, jaký průlom je tento dokument,“ řekl Oxford pro BBC Radio 4 Today. „Potenciál je obrovský a myslím, že někdy tyto skvělé respirační viry podceňujeme.“

Vědci pracují na univerzálních vakcínách proti chřipce více než deset let, ale nedávný průlom, Publikováno v ScienceJe to považováno za významný krok směrem ke stávce, která by mohla pomoci ochránit lidi před potenciálně zničující pandemií chřipky.

Vakcíny proti sezónní chřipce, které chrání až proti čtyřem kmenům viru, jsou každý rok aktualizovány, aby se zajistilo, že budou dobře odpovídat chřipkovým virům v oběhu. Nová vakcína je navržena tak, aby připravila imunitní systém proti všem 20 chřipkovým podtypům A a B a potenciálně vyzbrojila tělo proti jakémukoli viru chřipky, který se objeví.

Svět naposledy zažil pandemii chřipky v roce 2009, kdy se virus, který přeskočil z prasat na lidi, rozšířil po celém světě. Zatímco toto propuknutí bylo mnohem méně smrtelné, než se zdravotníci obávali, pandemie chřipky v roce 1918 ukázala, jak nebezpečné mohou být nové kmeny, které mohou zabít desítky milionů lidí.

Poskytnout lidem „základní“ úroveň imunity proti celé řadě chřipkových kmenů by mohlo vést k mnohem menšímu počtu nemocí a úmrtí, když udeří další pandemie chřipky, řekl Dr. Scott Hensley, výzkumný pracovník týmu z Penn State. Experimenty na myších a hlodavcích zjistily, že mRNA vakcína proti chřipce vyvolala vysoké hladiny protilátek, které byly stabilní po několik měsíců a chránily proti viru.

Zatímco výsledky testů na zvířatech jsou slibné, je zapotřebí klinických studií, aby se zjistilo, zda vakcína chrání lidi stejným způsobem, aniž by způsobovala problematické vedlejší účinky. Vakcína vyvolává u regulačních orgánů otázky, zda by měl být schválen výstřel, který by mohl chránit před viry, které by mohly způsobit pandemii, ale zatím to nebylo prokázáno.

„Tato vakcína byla zatím testována pouze na zvířatech a bude důležité ověřit její bezpečnost a účinnost u lidí,“ řekl doktor Andrew Friedman, čtenář infekčních chorob na Cardiffské univerzitě. „Zdá se, že je to velmi slibný přístup k dosažení cíle vyrobit univerzální vakcínu proti chřipce navíc k vakcínám, které chrání před mnoha členy jiných virových rodin, jako jsou rhinoviry a koronaviry.“

Adolfo García Sastre, ředitel Global Institute zdraví a nově se objevujících patogenů v nemocnici Mount Sinai v New Yorku, řekl, že současné vakcíny proti chřipce nechrání před viry chřipky s pandemickým potenciálem. „Tato vakcína, pokud bude dobře fungovat u lidí, to zajistí.“

Dodal: „Preklinické studie, v experimentálních modelech.“ „Je to velmi slibné, a ačkoli to naznačuje ochrannou schopnost proti všem podtypům chřipkových virů, nemůžeme si být jisti, dokud nebudou provedeny klinické studie na dobrovolnících.“