Víte, jak když jdete do cirkusů (možná v minulosti, protože většina cirkusů se nyní toulá po celém světě) nebo na karnevaly, je tu jedna píseň, kterou už většina z nás určitě slyšela a kterou si téměř všichni spojíme s samotný cirkus. Je překvapivé, že cirkusová hudba byla původně vytvořena pro vojáky, aby do ní chodili. Velký kariérní skok, jestli se mě ptáte.

Julius Vuček, velitel oddílu

Vučič je český skladatel a vedoucí souboru. Naučte se jako student hrát na fagot, housle a bicí nástroje. Podle pokynů Antonín Dvořáksvětově uznávaný skladatel.

V roce 1891 se stal součástí 49. rakousko-uherského praporu a dělal to, co jako hudebník miloval. Brzy odešel, aby se stal fagotistou v německém divadle a poté dirigentem pěveckého sboru Danica v Chorvatsku. Do armády se vrátil v roce 1897, tentokrát jako divizní ředitel 86. pěšího pluku, a napsal svůj esej „Grand Marche Chromatic“, který byl později přejmenován na „Aenzog der Gladiatoren“ (vchod ke gladiátorům) ovlivněný jeho láskou k Římané. Datum.

Jak tato nádherná hudba souvisela s klauny a cirkusy?

Uspořádal Laurendeau

Pak přišel kanadský skladatel a manažer kapely Louis-Philippe Lorendo, který přearanžoval „Wrestlers Entrance“ pro American Wind Band několik let poté, co jej Vuchik složil. Zároveň jako cirkusové kapely Cirkus Barnum & Bailey a Circus Ringling Brothers Ve Spojených státech se to stalo běžnou záležitostí. Píseň se stala populárním úvodním shromážděním pro představení klaunů cirkusu, jehož cílem bylo nadchnout publikum svým živým a rychlejším rytmem. K cirkusu přilnula natolik, že ji vojenské kapely shodily z pochodu a nechaly ji úplně napospas těmto zábavním společnostem. Tato verze s rychlejším tempem se stala známou jako „Under The Big Top“. Pokud by hudebníci vlastnili práva hrát své písně na veřejnosti, místo aby vydělávali peníze jen prodejem kopií poznámek k písním na papíře, Fucik a Laurendeau by vydělali, protože se to po celém světě používá více než 100 let. . Vstup wrestlerů a remix z ní udělal jednu z nejhranějších písní v historii. I když neexistuje nic, co by se mohlo dotýkat Disneyho filmu It’s a Small Little World, který od prvního hraní letěl téměř 50 milionůkrát.