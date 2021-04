Tchajwanský státní zástupce se ho snaží zatknout při smrtelné nehodě vlaku

Okres Hualien, Tchaj-wan (AP) – Tchajwanští státní zástupci dnes požádali o zatykač na vlastníka bezpilotního vozidla, které vklouzlo na železniční trať a způsobilo nejhorší železniční katastrofu v zemi za poslední desetiletí, při níž zahynulo 50 lidí a 178 bylo zraněno.

Tchajwanská správa železnic uvedla, že vlak přepravil na začátku prodlouženého víkendu v pátek 494 cestujících, když se srazil se stavebním vozíkem. Podle vládního střediska pomoci při katastrofách nouzové brzdy kamionu nepracovaly správně.

K nehodě došlo těsně předtím, než vlak vstoupil do tunelu, a několik cestujících bylo rozdrceno uvnitř opotřebovaných vozů. Jelikož většina vlaku uvázla uvnitř tunelu, museli někteří přeživší opustit okna a při hledání bezpečí projít podél střechy vlaku.

Úřady zpočátku hlásily 51 úmrtí, v sobotu však odpočítávání upravily o jedno. Jeden z mrtvých byl americký občan. Prohlášení tchajwanského ministerstva zahraničí uvádí, že chybí další občan USA, který byl ve vlaku.

Yu Hsiyo-Duan, státní zástupce ve východní části okresu Hualien, kde se vlak vykolejil, uvedl, že požadují zatykač na majitele nákladního vozu, který byl vyslýchán spolu s několika dalšími lidmi. Nebyly poskytnuty žádné podrobnosti s odvoláním na probíhající vyšetřování.

Tchajwanská ústřední zpravodajská agentura uvedla, že okresní soud v Hualien umožnil majiteli nákladních vozidel zaplatit kauci ve výši 500 000 nových tchajwanských dolarů (17 516 USD), musí však zůstat v kraji a vyhnout se kontaktu s jakýmikoli svědky.

Její mluvčí uvedla, že prezident Tsai Ingwen navštívil nemocnice poblíž nehody místo samotného místa, aby nezasahoval do záchranných prací.

Tato tragická nehoda způsobila mnoho zranění a úmrtí. Dnes jsem přišel do Hualien navštívit zraněné a vyjádřit soustrast rodinám zemřelých cestujících. “„ V následku jim určitě pomůžeme. “

V pátek Tsai řekla novinářům, že požádala komisi pro bezpečnost dopravy, aby provedla přísné vyšetřování.

Ministr dopravy Lin Xia Long řekl, že reformy budou urychleny.

„Když se něco takového stane, je mi to velmi líto a vezmu na sebe plnou odpovědnost,“ řekl Lin po prohlídce webu.

V sobotu ráno pracovníci odstranili z vozů dvě zadní auta. Třetí však nemohl být přepraven před opravou kolejí, zatímco dalších pět aut bylo stále uzavřeno v tunelu. U vzdáleného místa na východním pobřeží ostrova jsou vedle vlaku vidět dva velké stavební jeřáby.

Operace by měla proběhnout do týdne, uvedl Wong Huiping, šéf zpravodajské skupiny se Správou železnic. Během oprav by podle něj všechny vlaky na východním pobřeží jezdily souběžně s linkou, která byla při nehodě poškozena, což způsobilo zpoždění 15 až 20 minut.

Národní hasičská služba uvedla, že mezi mrtvými byli nově ženatý mladý strojvedoucí a pomocný strojvedoucí. Vládní středisko pro reakci na katastrofy uvedlo, že se jednalo o nejhorší železniční katastrofu od chvíle, kdy v roce 1948 na předměstí Tchaj-pej zahořel vlak a zahynulo 64 lidí.

Cestování vlakem je populární během čtyřdenní dovolené na Tchaj-wanu, kdy se hroby zametají, kdy se rodiny často vracejí do svých rodných měst, aby se poklonily u hrobů svých starších.

Tchaj-wan je hornatý ostrov a většina z jeho 24 milionů lidí žije na rovinách podél severního a západního pobřeží, které je domovem většiny zemědělské půdy na ostrově a největších měst a průmyslových odvětví. Řídce osídlený východ, kde k nehodě došlo, je oblíbený u turistů, z nichž mnozí cestují vlakem, aby se vyhnuli horským silnicím.

Jennings hlásil z Tchaj-pej, Tchaj-wan.