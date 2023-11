Tomáš Souček zamířil do pozdního vítěze, když West Ham přišel zezadu a porazil Foresta

Vytrvalost Tomáše Součka se vyplatila, když jeho pozdní hlavička zajistila West Hamu výhru 3:2 nad Nottinghamem Forest.

V závěrečných minutách trefil český záložník břevno a hlavičku zázračně zachránil brankář Forest Odyssias Vlachodimos.

Souček se ale potřetí pošťuchoval, když hlavičkoval po rohu domácího Jamese Warda-Prowse, aby nakonec překonal hosty.

Góly Taiwo Awoniho a Anthonyho Ilangy posunuly Foresta do vedení poté, co Lucas Paqueta dal Hammers do vedení ve třetí minutě.

Osmý gól Jarroda Bowena v letošní sezóně Premier League ale vynesl West Hamu vyrovnání před pozdním Součkovým hrdinstvím.

Paqueta vstřelil gól poté, co zbloudilá přihrávka Nicolase Domingueze přes hřiště trefila záda Ibrahima Sanjariho.

Brazilec měl ještě co dělat, ale jeho nízká, přesná rána z hranice šestnáctky pohodlně překonala ránu Vlachodimose.

Forestovi bylo odepřeno vyrovnání poté, co Alphonse Areola strhujícím zákrokem zasáhl hlavičkou Owoniyi.

O chvíli později vedl Mohamed Kuddous do protiútoku a přihrál míč Paquetovi, ale tentokrát mu selhala kontrola a vypálil přímo na Vlachodimose.

Forest ale postupně získával kondici a začal frustrovat West Ham, kterému, jak se zdálo, rychle docházely nápady.

Publikum začalo mít obavy, protože přihrávky do strany nefungovaly.

Dokonce i Forest to nakonec unavilo, vyrovnal těsně před poločasem, když Sangary získal držení míče v přeplněném středu zálohy.

Sancar s první přihrávkou dopředu z obou stran hrál Morgana Gibbse-Whitea v brance.

Úhlovou střelu Gibbse-Whitea Areola zblokoval, ale Awoniyi byl po ruce, aby zasunul odražený míč do prázdné branky.

West Ham se po přestávce dostal do větší tempa, Kudusova rána trefila břevno, než Emerson Palmieri mířil vedle.

Forest měl jít do vedení, když si Owoni vyměnil míč s Ilangou, ale nastřelil míč mimo.

Místo toho dali nosy dopředu těsně po hodině, kdy Elanga zamířil nízkým křížem od Ola Aina.

West Ham ale okamžitě zareagoval, když Bowen narazil na rohový kop Warda-Prowse razantní hlavičkou kolem Vlachodimose.

Souček se pak postavil do středu dění, nejprve zvedl míč přes Vlachodimose, aby se pak vrátil zpět od břevna, než řecký brankář jeho střelu nějak tečoval nízko nad vršek.

Ale Souček skóroval dvě minuty před časem, když přeskočil svého spoluhráče Bowena, aby se setkal s dalším rohovým kopem Ward-Prowse na vzdálenější tyči a pečetil první výhru West Hamu v Premier League od září.