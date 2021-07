Obi Cubana se otevírá o bohatém pohřbu své matky a jeho majetku

Když podnikatel a sociální Obi Cubana pochoval jeho matku, Paní Ushi Igbo, Minulý víkend zavřel nejen jihovýchodní město Oba a jeho předměstí, ale vzal si s sebou také sociální média a média hlavního proudu.

Pohřeb byl diskutován a analyzován po celé dny, v neposlední řadě kvůli jeho potenciálu šokovat a úcty, ale také kvůli tomu, kolik peněz bylo vystříknuto a jak velkolepý a luxusní se ukázal být.

V rozhovoru s BBC Pidgin, Cubana pojednává o jeho skromných začátcích, bohatství a pohřbu.

Rozhovor byl shrnut níže a kvůli srozumitelnosti zjednodušen, aby odpovídal stylu našeho domova ….

O tom, co inspirovalo pohřební chválu



Jmenuji se Obinna Igbo Také známý jako Obi Cubana nebo Okpataozuora.

Pohřbívání mé matky bylo takové, protože jsme jí slíbili, že až jí bude osmdesát, takový karneval, jaký bychom pro ni uspořádali, by na tomto světě nikdo neudělal.

Jak se ukázalo, moje máma zemřela, než jí bylo 80.

Všechno úsilí, veškeré plánování, veškerou energii, ať jsme plánovali dělat na její 80. narozeniny, jsme nyní vložili do tohoto pohřbu.

Je to už 15 let, co náš otec zemřel. To, co jsme udělali, je láska k otci a dali jsme ji matce, protože láska je krásná. Až do své smrti hrála roli matky a táty.

Než odejdete z domu, modlete se za vás. Když nejste poblíž, modlí se za vás. Když zemřela, bylo to, jako by mi byla odebrána část mé energie.

O stříkání peněz a pokud je to pravda



Jak mám naplánovat, aby lidé házeli peníze nebo se sprchovali penězi? Jsou to jejich peníze, které však mohou použít, a způsobem, který si zvolí.

Všichni muži, které jsem viděl na pohřbu, byli staří muži, kteří se proslavili v podnikání a ve svých vybraných profesích.

Myslím, že se stalo, že tito muži chtěli ukázat lásku rodině, matce a skupině Cubana. Jednal jsem s těmito lidmi, dlouho předtím, než jsem začal vydělávat peníze.

Většina z nich jsou moji spolužáci a většina z nich jsou lidé, se kterými se setkávám roky. Byli jsme hluční. Nebyli jsme vždy takoví. Nenarodili jsme se s bohatstvím. Máme historii.

Takže když přijde taková příležitost, lidé ji vidí jako příležitost ukázat svou lásku, ukázat vašemu městu, že nejste sami. To jsem viděl. Naše podnikání je show business. Takže to byla jen jeho část.

Byl jsem velmi šťastný. proč ne? Nikdo neřekne, že jsem byl přistižen při krádeži nebo že jsem pohřbil matku, když jsem pohrdal svou zemí.

Chtěl jsem dát Oba a Anambra State na mapu světa a myslím, že ano.

O jeho vzdělání a raných začátcích



Narodil jsem se v Oba a zapsal jsem se do základní školy, kde moje matka učila – Oba Central School – která je naproti pohřebnímu ústavu. Odtud jsme byli převedeni na střední školu v Onitsha.

Byla to střední škola DMGS. Odtud jsem dostal vstup na Nsukka University v Nigérii. Budete překvapeni, že víte, že jsem studoval politologii.

Ale poté, co jsem hledal a hledal práci, dokud mi nevypadly boty, a po absolvování povinného NYSC v Abuji jsme zahájili naši malou „Mama Put“ (místní restauraci).

Dále jsme provozovali pivní obchod v zahradě v Abuji před příchodem Al-Rifai (bývalý ministr FCT a současný guvernér Kaduna), abychom vše zničili. V tuto chvíli jsme si mysleli, že je vše ztraceno, ale brzy jsme otevřeli Ibizu.

Brzy porodila Ibizu Cubanu.

Když jsme byli v parku, žili jsme se svými sourozenci a přáteli v jednom domě v okrese 4 v Abuji. Místnost byla 12 “x 12” a matraci jsme měli na holé podlaze. Byli jsme šest cestujících v místnosti a řídili jsme životy.

Netrpěli jsme! Byli jsme nejstarší z chlapců v Abuji a Abuja nebyla tak otevřená jako nyní. Takže bychom ho tlačili, ať jsme viděli cokoli … v podstatě se z písku stal gary.





Odtud práce přivedla některé chlapce do Port Harcourt v Československu do Lagosu. Někteří z nás zůstali v Abuji a přísahali, že uspějí a najdou to, co nás přivedlo do města.

Ten čas zvládáme… nevypadali jsme jako všichni ostatní. Chtěli jsme si jen vydělat vlastní peníze a slíbili jsme si, že nezemřeme hladem. Jednoho dne se vdáme a budeme vychovávat naše děti.

Že se nám bude žít lépe a že náš zítřek bude větší než včera.

Při výrobě jeho prvního milionu



Ne všechno fungovalo. Někteří neuspěli. Ztratili jsme nějaké peníze. Ale víte, že lidé neradi mluví o svých neúspěchech.

Ale říkám zde, že některé společnosti, do kterých jsme investovali peníze a energii, nevyšly. Když k tomu došlo, vrátili jsme se na rýsovací prkno, abychom analyzovali a určili, co se pokazilo a co jsme neudělali dobře.

Hned po mládí v Abuji jsem vydělal svůj první milion nairy. Bylo to v době, kdy byly nemovitosti a prodej pozemků největším obchodem v Abuji.

Pokud najdete něčí domov, získáte 5 procent. To bylo poprvé, co jsem v životě slyšel asi 5%.

Jako členové mládeže jsme na národním shromáždění, pro které jsem pracoval, vydělali po 2 000 N2. Náš příspěvek jako mladých zákazníků byl 100 a něco od Nairy.

A tak jsem to přidal k 2 000 N2 na nákup jídla pro dům.

Při zkoumání těchto malých smluv jsem potkal klienta, který řekl, že si chce zařídit svůj domov. Odvedli jsme práci velmi dobře a zákazník byl velmi šťastný, že mi dal N500 000. Přidejte to k mému zisku přes 600 000 naira a přišel můj první milion!

Dostal jsem malou smlouvu v PPMC (Pipeline and Product Marketing Corporation), vydělal jsem nějaké peníze a koupil jsem si V-boot. To byly peníze, které jsme investovali do zahradnictví před otevřením společnosti Cubana.

Pro ty, kteří pochybují o zdroji jeho bohatství



Nemám čas reagovat na kohokoli, kdo mi chce říci, jak utratit vydělané peníze. Vydělal jsem peníze. Vaším úkolem je sledovat. S těmito penězi chci dělat jen svou práci.

Odpovědět lidem, kteří mi chtějí říci, jak utratit své peníze, je ztráta času. Dávám přednost směrování této energie do toho, jak vydělat více peněz a dosáhnout svých cílů. Nechte tuto osobu jít a vydělejte si vlastní peníze.

Všichni ti lidé, kteří píší tyto věci na Instagram nebo na internet, když se podíváte na jejich nohy, nenecháte je do svého obývacího pokoje. Ani se nesprchovali!

To jsou lidé, kteří nechtějí dobré věci.

A pro tyto lidi musí být vše, co děláte, nezákonné nebo nevyzpytatelné.

Ale budou překvapeni, protože po celou dobu, co tráví ležením a psaním čehokoli, si ji používají k hledání práce a pokud vám Bůh dal nohu, dvě ruce a mozek … Budete překvapeni z mnoha příležitostí, které oplývají v této naší zemi Nigérie.

Takže reakce na tyto lidi nebo spojování problémů s nimi mě přenese na jejich úroveň. Nikdo na to nemá čas.

Žít ve velkém a vtírat si to do tváří lidí



Vždy jsem byl klidný a soukromý člověk. Ale moje pole …. Nevěděl jsem, že to tak bude.

Na tomto konkrétním pohřbu nikdo – ani účastníci, ani plánovači – nevěděli, že to takto skončí. To neočekávalo ani Oba City.

Ale to, co z vás dělá muže, je držet se sebe v jakékoli situaci, ve které se ocitnete. neběhej.





Když jsme viděli dav … většina mých starých přátel tam nebyla, protože během pohřbu tvrdě pracovali.

Všechno fungovalo, jako bychom to měli plně naplánované. No ne.

Neplánovali jsme ⅕ z tohoto davu. Právě jsme dělali plány na základní pohřeb, ale tady jsme.

O roli místních lékařů při vytváření bohatství



Můj život je jeden typ. Modlím se. Protože než odejdete z domu, musíte se modlit.

Pokud se nemodlíte, je to, jako byste opustili dům nahý a nechali své tělo otevřené různým útokům.

Zázraky nedávají peníze, protože tento kněz potřebuje více peněz.

Původní lékař vám nemůže dát peníze, protože vodu z potoka získávají jeho děti. Pokud místní lékař nemá peníze, jak vám je dá?

Tvrdě pracovat, tvrdě pracovat, tvrdě pracovat. Nepodváděj svého bližního. Ruce držte co nejpříměji. Je to přirozený otvírač dveří. Nemusíte dělat všechny tyto věci.

Půst a modlitba? Ano duchovnosti. Jsem také křesťan. Ale řekněte mi, že pokud se postíte a modlíte se, peníze přijdou, jste tam sami.

Všechno to zabíjení ptáků, obětování a přenášení nahoru a dolů za účelem vydělávání peněz je nesmysl.

Ať děláte cokoli, držte ruku rovnou. Tím se vyřeší 90 procent problému. Druhou částí, kterou potřebujete, je Boží milost. Nedívej se na jmění jiného muže. Pokud tak učiníte, měli byste jim tleskat.

Nechci říkat, jak vzít to, co patří tomu druhému. I Bible káže, že netouží po majetku jiných lidí. Jakmile to všechno uděláte, nebudete ani znát většinu lidí, kteří budou bojovat za vaši věc.

Věci se již v tomto světě dějí. Každý, kdo říká něco o opaku, neříká pravdu. Ale pokud žijete správně a děláte správné věci, i andělé a většina lidí bude bojovat za vaši věc.

Lidé říkají, že Obi Cubana má peníze a že Obi Cubana je bohatá. nějaké peníze? Neviděli jste lidi s více penězi v Anambře nebo v této zemi? Nejde o peníze. Je to dobrý úmysl.

Na jeho jídle z pohřbu



Myslím, že hlavní věcí pro mě je to, že ostatní lidé, kteří mají peníze dlouho předtím, než jsme se narodili, a další, kteří se stále snaží získat peníze, by měli vědět, že peníze nejsou všechno.

Protože peníze si nemohou koupit to, co se ten den stalo.

Peníze nemohou pronajmout dav, který jsem viděl za den. není to možné.

Podíval jsem se na tento dav a nikdo nezemřel, nikdo nebyl znásilněn, žádné auto nebylo odcizeno, žádný dům nebyl rozbit. Za tento dav jsme neplatili. Ale tito lidé měli pocit, že se tento muž pokusil.

Největší tip je, že ať už vyděláte na tomto světě jakékoli peníze, nic z nich už dále nepřenesete. Všechno končí tady na Zemi.

Když si užíváte, pamatujte na své okolí.

Protože i přes zlovolnost člověka existuje určitá míra lásky, kterou mu lze prokázat, podíval se na vás a řekl, ať je tato osoba, a zaútočí na jinou osobu.

Během života se vždy snažte znovu spojit se svými lidmi, spolužáky, členy rodiny, sourozenci a lidmi, které potkáte, Protože las las, všichni umíráme.

Jeho rada mladým lidem



Jen pokračuj v práci. Pokud mi je teď dvacet, je mi 46 … to znamená, že jsem udělal svou první polovinu a teď jsem opustil druhou.

Takže nechápu, proč má někdo ve dvaceti letech depresi a říká, že ještě nepracoval, když máte mnoho let před sebou.